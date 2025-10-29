快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

板橋民生地下道延宕引民怨 侯友宜盼115年底完工

中央社／ 新北29日電
新北市長侯友宜（立者右）29日列席新北市議會備詢，針對通勤族及學生擠爆捷運板南線的問題表示，已與北捷反映，11月1日起將在上午尖峰時刻增開1班次列車。中央社
新北市長侯友宜（立者右）29日列席新北市議會備詢，針對通勤族及學生擠爆捷運板南線的問題表示，已與北捷反映，11月1日起將在上午尖峰時刻增開1班次列車。中央社

新北市短時間拆陸橋、填地下道，但是板橋民生地下道工程卻延宕近5年，民進黨議員山田摩衣批評已造成交通混亂及居民痛苦；市長侯友宜表示，希望明年底能完工。

新北市議會市政總質詢，民進黨團幹事長山田摩衣和民進黨議員陳啟能、林銘仁、卓冠廷、陳乃瑜、黃淑君、李宇翔等人進行聯合質詢。

山田摩衣針對捷運新埔站周邊交通提出質詢，首先是板南線在上班尖峰時刻，通勤族常擠不上列車，每天上班時都很痛苦，尤其是三鶯線即將通車，擔心板南線將擠爆。

侯友宜表示，已與北捷反映，因此，經班次調整，11月1日起在上午尖峰時刻將增開1班次列車。此外，為因應三鶯線通車後運量的成長，北捷將於民國116年在板南線投入1列新購列車。

山田摩衣追問板橋民生地下道究竟何時完工，這已造成附近居民及店家很高的痛苦指數，也危及行車及行人安全。

她表示，民生地下道工程延宕，從109年11月開工，經費從新台幣3.98億元增加5.26億元，今年6月還因滲水引地層下陷等問題，緊急灌漿回填，不知道何時才能完工。

侯友宜，已針對延宕問題持續檢討改進，但因有地下管線等許多障礙及滲水，因此，已要求廠商改變工法，希望能在明年底能完工，市府也會請第3方單位的技師來做好工程監管。

此外，黃淑君希望市府協助各區的區誌更新，進行文化傳承；卓冠廷、林銘仁希望大巨蛋選址過程要公開透明。陳啟能要求市府重新思考銀新未來城BOT案，避免財團經營上以營利為目的。

李宇翔及陳乃瑜都為地方爭取展演場館，協助地方藝文社團的發展。侯友宜允諾盤點公共空間，以回應鄉親需求。陳乃瑜還強調，新店碧潭商店街雖然重啟，但硬體設施包括廁所還未到位，她重申希望碧潭水舞活動應重新檢討舉辦時程，打造愛情產業鏈。

山田摩衣 侯友宜

延伸閱讀

新北107處養豬場設備老舊 民代籲市府協助業者轉型升級

來自染疫場流向新北80公斤肉品未銷毀 侯友宜：請中央協助檢驗都不理

爆非洲豬瘟全台禁用廚餘餵豬 民代：可活化休耕農地種飼料自給自足

非洲豬瘟防疫封存肉品 侯友宜盼驗後銷毀更安心

相關新聞

影／北市普發現金？苗博雅：誰讓人民有錯誤認知 蔣萬安回嗆「雙標」

普發現金還稅於民，藍綠台北市議員也提案普發現金，但市府以財源不確定性認為沒有條件普發。議員苗博雅下午質詢是誰讓人民有錯誤...

「沒條件普發現金」挨批咎由自取 蔣萬安嗆綠營雙標：要北市用老本發

中央普發1萬元現金下月起可領，北市藍綠議員提案北市加碼普發現金，但財政局評估沒條件普發。社民黨議員苗博雅今指，是蔣萬安讓...

捷運板南線擠爆下月起增1班次 再增加新列車時間表今曝光

捷運板南線尖峰時段常擠爆，在新埔、板橋等站民眾常因尖峰時段擠不上車。今新北市議員山田摩衣在市政總質詢表示，上班通勤尖峰擠...

影／北市不普發現金綠嗆「守財奴」 蔣萬安：搞清楚狀況別偷換概念

中央下月普發現金1萬元，北市藍綠議員也提案普發現金，民進黨議員何孟樺下午質詢開砲，批市長蔣萬安是不規畫、不發錢、不建設的...

新北推高齡行人友善區 事故降2成、年底再增2處

新北市推動高齡行人友善區，透過降速與號誌改善打造安全步行環境。新北市近80萬名長者，目前新北共設置3處行人及高齡者友善示...

新北防汛奪「天下城市治理卓越獎」 AI預警提前2小時

面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，新北市靠「AI智慧防汛系統」搶得先機，成功將防汛工作數位化、行動化，不僅讓防災效率大幅提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。