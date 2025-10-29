板橋民生地下道延宕引民怨 侯友宜盼115年底完工

新北市短時間拆陸橋、填地下道，但是板橋民生地下道工程卻延宕近5年，民進黨議員山田摩衣批評已造成交通混亂及居民痛苦；市長侯友宜表示，希望明年底能完工。

新北市議會市政總質詢，民進黨團幹事長山田摩衣和民進黨議員陳啟能、林銘仁、卓冠廷、陳乃瑜、黃淑君、李宇翔等人進行聯合質詢。

山田摩衣針對捷運新埔站周邊交通提出質詢，首先是板南線在上班尖峰時刻，通勤族常擠不上列車，每天上班時都很痛苦，尤其是三鶯線即將通車，擔心板南線將擠爆。

侯友宜表示，已與北捷反映，因此，經班次調整，11月1日起在上午尖峰時刻將增開1班次列車。此外，為因應三鶯線通車後運量的成長，北捷將於民國116年在板南線投入1列新購列車。

山田摩衣追問板橋民生地下道究竟何時完工，這已造成附近居民及店家很高的痛苦指數，也危及行車及行人安全。

她表示，民生地下道工程延宕，從109年11月開工，經費從新台幣3.98億元增加5.26億元，今年6月還因滲水引地層下陷等問題，緊急灌漿回填，不知道何時才能完工。

侯友宜，已針對延宕問題持續檢討改進，但因有地下管線等許多障礙及滲水，因此，已要求廠商改變工法，希望能在明年底能完工，市府也會請第3方單位的技師來做好工程監管。

此外，黃淑君希望市府協助各區的區誌更新，進行文化傳承；卓冠廷、林銘仁希望大巨蛋選址過程要公開透明。陳啟能要求市府重新思考銀新未來城BOT案，避免財團經營上以營利為目的。

李宇翔及陳乃瑜都為地方爭取展演場館，協助地方藝文社團的發展。侯友宜允諾盤點公共空間，以回應鄉親需求。陳乃瑜還強調，新店碧潭商店街雖然重啟，但硬體設施包括廁所還未到位，她重申希望碧潭水舞活動應重新檢討舉辦時程，打造愛情產業鏈。