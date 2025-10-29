汐止長青里900餘人無自來水 新北研議改善設備

新北汐止區長青里社區因土石崩塌，900餘人停水1週，住戶今天表示，近日由志工越過野溪清理蓄水池淤泥。市府說，因氣候變遷致簡易自來水量不穩，已請公所研議改善既有設備。

住在新北市汐止長青里的張姓住戶向中央社記者反映，所住的汐止長青里，山上共7、8個社區；40年來依靠野溪水度日。近日豪雨，造成老爺山莊二期土石崩落成災，大家觸目驚心。

張小姐說，社區停水一個星期，近期雨勢變小，才由社區志工越過暴漲的野溪，進入蓄水池清理淤泥、樹葉。居民雖知道山居不易，仍期待早日有自來水可使用。

汐止區長林慶豐今天回應記者詢問表示，長青里有543戶，住戶900餘人，因自來水延長管線埋設範圍並沒有到部分偏遠郊（山）區；經清查，目前長青里相關社區是使用簡易自來水系統。

區公所表示，目前台灣自來水公司供應汐止區的範圍，自來水普及率約98.95%，無自來水供水地區，目前多使用簡易自來水系統或是接引山泉水。

市政府水利局告訴記者，因該社區屬於高地，自來水無法到達，依相關規定由「長青里全體里民簡易自來水發展管理委員會」，自行管理簡易自來水設施，並收費及營運。

水利局說，因近年氣候變遷影響，簡易自來水水量較不穩定，目前長青里住戶雖部分居民有申請自來水延管的意願，因設備建置工程費用高，民眾較難自行負擔；經洽詢，長青里尚未提送申請文件給汐止公所。

水利局說，民國110年補助社區新台幣470萬，改善簡易自來水工程，經費約470萬元。對於目前供水不穩定的現況，已請區公所評估改善既有設備，並請提報計畫向水利局申請補助，以改善住戶用水品質及供水安全。

汐止區公所表示，對欲接水社區民眾，公所都依經濟部水利署補助計畫協助，包含針對高地社區之「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，以及偏遠無自來水地區之「無自來水地區供水改善計畫第五期計畫」，都會協助相關資訊。