影／北市不普發現金綠嗆「守財奴」 蔣萬安：搞清楚狀況別偷換概念
中央下月普發現金1萬元，北市藍綠議員也提案普發現金，民進黨議員何孟樺下午質詢開砲，批市長蔣萬安是不規畫、不發錢、不建設的「三不守財奴」，蔣要她搞清楚狀況，別偷換概念。
議員何孟樺批，蔣萬安先喊要發普發現金，現在中央舉債也要發，叫市府發，他卻縮起來。蔣稱說中央超徵跟地方超徵不一樣，所以中央可以發、地方不能發，民進黨主張北市的歲計賸餘，就是中央補助的結果，「中央給你錢，你不發，為什麼不發給大家？」
蔣萬安回應，歲計賸餘是北市的老本，議員不應該拿台北的老本來發現金。中央是稅收超收，才是還稅於民，北市稅收超收去年只有34億元，議員還要求我們34億元拿來因應美國關稅，現在又要市府拿來發現金，「你可能要把狀況搞清楚，不要偷換概念，雙重標準。」
雙方唇槍舌戰不停歇，何孟樺指出，超收要扣掉舉債，才是賸餘，賸餘就是多的錢。北市自有財源很多，幾乎是100%以上，每年都增加，增加的錢沒用，她批蔣萬安舉債不還、建設不做，錢放著生利息，不拿來建設，不拿來用，酸蔣根本不會用錢，不規畫、不發錢、不建設，是三不守財奴。
蔣萬安也不甘示弱回擊，校校有公托、要蓋捷運、要改善校舍，議員反對就大聲講出來。捷運6條線在蓋，議員的港湖選區還有捷運東環段、這麼多社宅、幸福住宅、市場改建，原來議員全部都反對。
他說，要北市用老本發現金，這些都是市民的財產。接下來捷運、社宅、市場改建、運動場館，10年4800多億元增加的需求經費，全部都用在市政上面。「妳一開始要我們推校校有公托，又說我們沒有建設，妳不是很矛盾？」
