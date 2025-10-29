「沒條件普發現金」挨批咎由自取 蔣萬安嗆綠營雙標：要北市用老本發

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中央普發1萬元現金下月起可領，北市藍綠議員也提案普發現金，但市長蔣萬安認為沒條件，社民黨議員苗博雅下午質詢直指是蔣讓人民有錯誤認知。記者曾吉松／攝影
中央普發1萬元現金下月起可領，北市藍綠議員提案北市加碼普發現金，但財政局評估沒條件普發。社民黨議員苗博雅今指，是蔣萬安讓人民有錯誤認知，自業自得、咎由自取，蔣回嗆民進黨雙標，中央用稅收，卻要北市用老本發。

蔣萬安下午赴議會報告明年度總預算案，苗博雅指出，北市過去10年總決算報告超收868億6724萬元，主要是遺產稅、贈與稅、印花稅等超收。議會藍綠黨團都提案要蔣普發現金，蔣昨天態度是覺得沒有條件來發。

蔣萬安回應，中央是稅收超收5200億元，地方政府超收只有34億元，相比之下，沒有這個條件。

苗博雅說，北市超收也是稅收，遺產稅、贈與稅、印花稅一樣都是稅收。現在議會跟蔣一樣反對沒來由普發現金的議員恐怕只剩她一個，為什麼藍綠黨團都提案叫蔣發錢，因為人民普遍有錯誤認知，超收、超徵是不義之財。

蔣萬安回擊，所謂還稅於民是超徵的稅收，「民進黨團是要我們用歲計賸餘，那是我們的老本。」苗博雅直指，「是誰讓人有這樣的錯誤認知？認為超收就要發給人民，包括你自己」，批是蔣萬安自業自得、咎由自取，蔣不滿回嗆，是民進黨雙標。雙方你一言我一句，持續至質詢時間結束仍未停歇，戴錫欽以時間結束為由緩頰。

北市 蔣萬安 普發現金 苗博雅 民進黨

