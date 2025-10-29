捷運板南線擠爆下月起增1班次 再增加新列車時間表今曝光

快訊

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北即時報導
板南線研擬在7時30分至8時加一班車。本報資料照片
捷運板南線尖峰時段常擠爆，在新埔、板橋等站民眾常因尖峰時段擠不上車。今新北市議員山田摩衣在市政總質詢表示，上班通勤尖峰擠爆已變成板橋人的日常，究竟新北與台北捷運公司有無解決方案? 新北捷運局長李政安回應，經評估三鶯線通車後更多量能將增加板南線負擔，預計116年再加一新列車投入板南線營運。

日前北捷公司已同意板南線在上午7時30分至8時間縮減班距，增加一車次舒緩人潮，北捷也證實，將在7時30分至8時之間多拉一輛車加入，該時段班次落在每2分15秒至20秒左右。

新北市議員山田摩衣說，上班通勤族搭板南線常擠爆，這已成板橋人痛苦日常，究竟新北與台北捷運公司有無達成解決方案，另三鶯線通車後，尖峰時間是否增加板南線載客量，是否有因應作為。

新北捷運局長李政安說，已與北捷討論，今年11月1日起在尖峰時間增設列車，縮短班距，另評估三鶯線通車後增加板南線負擔，116年會再加一個新的列車投入板南線，6節車廂估計可疏運2千人次旅客。

台北捷運 板南線

