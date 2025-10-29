新北經發局抽查萬聖節商品 400件標示竟有80件不合格

為使民眾安心購買萬聖節應景商品，新北市政府經濟發展局特別啟動萬聖節商品專案抽查，針對轄內商家共抽查400件商品，其中80件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。經發局也提醒消費者，購買萬聖節應景商品時除了比較外觀和價格，更要確認標示是否完整，才能安心慶祝萬聖節。

經發局長盛筱蓉表示，市售萬聖節應景商品種類多元，包含提籃、袋包、飾品、玩具等，不少消費者只看款式或價格，忽略商品是否有完整標示。依規定，萬聖節造型提籃、袋包、飾品等商品須符合「商品標示法」，而裝扮玩具則要遵循「玩具商品標示基準」規範。盛局長強調，商品標示完整與否關係到消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者也應慎選標示完整的商品。

經發局進一步分析，本次專案總計抽查400件商品，其中80件標示不合格，不合格主因為商品本身未有任何中文標示，經發局在此提醒，市售常見萬聖節造型提籃、袋包、飾品等商品應標示「商品名稱、製造商或進口商 (名稱、地址、電話)、原產地、主要成份或材料、製造年月、淨重、容量、數量或度量」等資訊；玩具類商品應標示「商品名稱、製造商或進口商 (名稱、地址、電話)、原產地、主要成份或材料、適用之年齡、使用方法或注意事項、警告標示」等資訊。針對本次抽查標示不合格商品，經發局已依「商品標示法」、「玩具商品標示基準」等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

