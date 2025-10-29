北市不加碼發現金挨轟…蔣萬安曝理由：須評估財政狀況

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今赴議會報告明年度總預算案。記者林麗玉／攝影
中央普發1萬元現金下月領取，不過北市藍綠議員提案北市加碼普發現金，北市財政局評估指北市沒普發現金條件。市長蔣萬安今赴議會報告明年度總預算案，對於不加碼發現金，蔣說，台北市接下來有各項建設如火如荼推動，還是必須評估北市財政狀況。

媒體也追問蔣萬安，中央普發一萬元，大寶的不能代領，有什麼看法，還有要怎麼使用普發一萬元？蔣萬安都僅謝謝回應。

對於北市府不加碼普發現金，蔣說，北市財政局都有做全面評估，因接下來北市府要推動捷運、社宅興建、市場改建、蓋運動場館等，還有校園公托政策等政策，這部分，北市府還是必須要評估台北市政府的財政狀況。

至於今天重陽節，蔣萬安也拋出敬老大禮，蔣說，北市府的敬老卡點數，會從480點提高到600點，也會加碼使用範圍，讓長輩可以扣抵使用台北市的溫泉。

北市府 發現金 財政 蔣萬安

