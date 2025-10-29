北投泉源公園泡腳池重新開放 降溫狀況已改善

快訊

中央社／ 台北29日電
台北市產發局宣布泉源公園溫泉泡腳池經修復後，29日重新開放，且溫度下降部分已改善。（產發局提供）中央社
台北市北投區泉源公園溫泉泡腳池因受0403地震影響，疑因混到自來水導致溫度下降，產發局表示，經修復後，今天重新開放，溫度下降部分已改善。

台北市北投區共設置5座免費公共浴池和泡腳池，分別為冷水坑公共溫泉浴池、前山公園男女公共浴池、泉源公園泡腳池園區、復興公園泡腳池園區、硫磺谷泡腳池園區，皆為民眾常使用的地點。

台北市議員曾提及泉源公園溫泉泡腳池因受0403地震影響，疑因混到自來水導致溫度下降，北市府暫停開放，建議民眾使用復興公園泡腳池，但復興公園泡腳池僅開放一池，質疑為何公共浴池或泡腳池會持續缺水。

北市府產業發展局當時回應，公共浴池或泡腳池有溫度不足等情形，將通知專業技師針對異常降溫溫泉井進行井況調查，找出降溫等問題後著手改善補救。

產發局今天發布新聞資料表示，泉源公園溫泉泡腳池園區即日起重新開放並試營運。開放時間為每週二至週日的上午8時至下午6時，提供民眾泡腳服務。

產發局表示，去年4月3日大地震後就發現公園內泉源溫泉井溫急遽下降，目前3處公園園區內的泡腳池，在泉源公園重新開放後，皆已全數開放供民眾使用。

產發局表示，至於各公園內泡腳池數量，硫磺谷泡腳池有1大池1小池、泉源公園有1池、復興公園有2大池1小池，目前開放1大池1小池。此外，已改善泉源公園泡腳池溫度下降狀況，改善方式為測試多口過去無法使用舊井後，發現有1口舊井仍可使用。

北市府 溫泉 地震

