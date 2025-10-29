快訊

新北107處養豬場設備老舊 民代籲市府協助業者轉型升級

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席總質詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席總質詢。記者江婉儀／攝影

台中爆出非洲豬瘟疫情，引發外界關注，民代表示，新北的養豬場設備老舊，市府應協助養豬業者轉型相關設備，也讓養豬環境升級。市長侯友宜表示，新北多是小型業者，過程中會多跟業者多討論，農業局表示，也會跟養豬協會討論訂定相關期程。

新北議會民進黨團幹事長山田摩衣與議員林銘仁、陳乃瑜、李宇翔等針對非洲豬瘟相關議題總質詢。林銘仁表示，新北市養豬場共107場，廚餘66場，飼料41場，新北養豬場多是設施多老舊、汙水池量能不足，鮮少現代化的畜牧場，直到2023年，才有業者申請中央補助，在林口設立新北第一座現代化的密閉式水簾高床豬舍。希望市府編列預算，協助新北養豬業者產業轉型升級。

農業局長諶錫輝表示，今年針對套裝式模組會有相關補助，會先從林口開始，也會跟養豬協會討論訂定相關期程。侯友宜表示，多數都是小型業者，轉型過程中會多跟業者討論，才能做的更完整。

林銘仁認為，未來若繼續開放廚餘養豬，仰賴養豬業者自律蒸煮仍有風險，新北應考慮設立聯合蒸煮中心，向養豬業者收取蒸煮工本費。目前新北的廚餘處理仰賴發酵及黑水虻處理後，多轉為肥料使用，經濟價值不高，黑水虻是可以轉作飼料使用，環保局應研擬計畫將廚餘轉為飼料使用。

諶錫輝表示，集中式跟分散式各有優缺點，沒有一定要集中處理。侯友宜表示，大部分養豬場都去看過好幾次都沒問題，目前新北都管理的很嚴格，也會緊密盯緊，廚餘部分也希望全面性推動，相關一個月也會把資料補齊給議員。

另外，李宇翔表示，民眾擔憂廚餘流向不明，市府有責任掌握新北廚餘來源與去向，市府應如實公開流向供民眾檢驗。此外，新北豬農現階段協助市府清運廚餘，要求新北市府應提出豬農協助清運補貼。

陳乃瑜說，她憂心深坑四寶之一的「黑豬肉」產業鏈都受到衝擊，深坑現有6家養豬戶、約2700頭黑毛豬，還有攤商、加工業，呼籲市府研議「停業補助」與「損失補償」。

新北聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。圖／新北市動保處提供
