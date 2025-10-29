不想吊車尾！北市敬老卡點數加碼 明年起一般長者也可折聯醫掛號費

北市敬老卡點數480點，日前遭議員質疑首都敬老福利吊車尾，今天重陽節，市長蔣萬安也宣布敬老點數跟進新北，明年7月起加碼至600點，也開放所有長者明年起可用於折抵聯醫掛號費，社會局也預告，目前正與溫泉業者洽談，盼今年冬天能讓長者泡溫泉也能用敬老卡點數折抵。

社會局指出，老人福利政策涵蓋經濟、交通、健康、社會參與等多個面向，尤其在主動發放健保補助、強化友善長者交通環境、擴增長照服務及社區照顧關懷據點等，敬老卡點數陸續開放台鐵擴大站點且提高補助，增加桃園機場捷運、輕軌、100多條國道客運路線及場館，目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最。

此外，今年起中低收入戶及領有本市中低收入敬老卡點數可扣抵北市聯醫門診掛號費，局長姚淑文表示，經觀察長者使用狀況後，為讓更多人受惠，評估財政負擔後，明年起將對象擴及到一般長者，同時也將增加聯合醫院院外門診14處，共計21處門診可接受刷卡扣點50點。

社會局表示，隨著天氣逐漸轉涼，泡溫泉也成為長輩休養生息、強身健體的重要選擇，更能促進血液循環舒緩疲勞，目前也洽談溫泉業者，目標在今年冬天能夠順利成行，目前先以大眾池配合業者為第一波試辦，希望有機會將溫泉場館納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館，讓長者感受溫泉療癒，更能促進地方產業，與在地溫泉業者一起創造雙贏。