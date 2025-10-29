北市修正樹保條例初審通過 受保樹木認定期限縮短為最長半年

北市議會法規會上午審議通過北市樹保自治條例修正案，為避免老樹在「空窗期」遭砍伐，認定程序為3個工作天內派員現場會勘，認定期間以3個月為限，同時新增緊急情況，無法及時會勘時，得立即派員逕列為暫定受保護樹木，期間以1個月為限。

樹保自治條例上周在議會法規會審查，因北市的樹木生長特徵和速度差異大，不宜以單一的標準認定是否應該予以保護，因此對保護樹木認定標準，修正通過改為「分科」，依闊葉樹、針葉樹及桑科榕屬樹種的樹高、直徑及樹胸圍予以不同規定。

另外，上周審議時，新增條文明定認定期間應以4個月為限，必要時得延長一次，並自首次派員進行現場會勘時起算；但首次派員是指當天派員去現場？還是技師來會勘時起算？文字有疑義，今天繼續審議。

由於樹木一旦成為暫定受保護樹木，將對所有人、管理人或占有人的使用、管理及收益等權利，即造成一定程度影響，且未來若在認定期間砍伐、破壞老樹，可開罰最高10萬元。

法規會上午審議時，法規會召集人、議員吳世正指出，修正條文原定認定期間應以4個月為限，必要時得延長1次，時間長達8個月，時間太長，應該在保護樹木和人民權益做一個平衡；議員秦慧珠也認為半年期限比較適合。

文化局長蔡詩萍表示，經過討論，認定程序改為應於3個工作天內派員現場會勘，認定期間應以3個月為限，並自首次派員進行現場會勘時起算，必要時得延長1次，認定期間內樹木為暫定受保護樹木，若未在於期間屆滿前完成認定程序，次日起就失去暫定受保護樹木之效力。

另外，若遇有緊急情況，無法及時進行現場會勘程序，主管機關得立即派員，逕列為暫定受保護樹木，逕列期間以1個月為限，議會法規會審議通過後，最快下周將送大會討論。