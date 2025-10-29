快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

沒有老化只有進化！新北銀髮實境秀今開播 顛覆「老」印象

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
第一集長輩們直衝貢寮福隆海水浴場，挑戰獨木舟與SUP立槳運動。圖／新北社會局提供
第一集長輩們直衝貢寮福隆海水浴場，挑戰獨木舟與SUP立槳運動。圖／新北社會局提供

台灣已邁入高齡化社會，誰說長輩只能待在家，新北社會局首創銀髮實境節目「高年級超進化」將在今日重陽節熱血開播。第一集長輩們直衝貢寮福隆海水浴場，挑戰獨木舟與SUP立槳運動，顛覆大家對「老」的刻板印象，用行動證明「沒有老化，只有進化」，老了才正要開始玩。

今晚7點新北社會局YouTube頻道熱血開播，第一集長輩直衝貢寮福隆海水浴場，挑戰獨木舟與SUP立槳運動，顛覆大家對「老」的刻板印象，用行動證明「沒有老化，只有進化」，老了才正要開始玩。

社會局表示，第一集節目高年級超進化由董至成「董月花」、王少偉、林莎與「新北高年級生」組隊出任務，過程中面臨豔陽天、浪勢大考驗，連年輕人都直呼體力吃不消，沒想到長輩們卻喊著「衝啊！」拚勁十足，划槳上陣毫不手軟。有人跌進水裡卻笑著再爬上板、也有人展現領導力擬出遊戲對戰策略，笑料與感動兼具。

「一開場我就輸了！」王少偉笑說，原本以為這場錄影輕輕鬆鬆，沒想到64歲的種德大哥伏地挺身一口氣做百下、還在SUP上展現不服輸的精神，甚至能公主抱董月花班長，讓他直呼「這些阿公阿嬤，真的比你想像中還厲害。」林莎則表示，這次拍攝讓她重新定義「活力」，長輩們不只體能好，更有「玩心」與勇氣，願意嘗試、享受挑戰，整場錄影都被他們的熱情感染。

65歲的高年級生唐莉玲雖然不會游泳，卻勇於嘗試SUP立槳運動。她笑說，一開始確實有些緊張，但又不想錯過難得機會，「站起來的那一刻真的超有成就感，我深深感受到人生65歲才正要開始！」

節目預告片一上線網友紛紛留言「等不及看到正片了！」「根本銀髮界Running Man！」「原來青春不是年齡！變老也可以這麼帥！」

新北社會局表示，高年級超進化是全台首創以銀髮族為主角的實境節目，由6集單元組成，每檔內容將分上下集於每周三、四晚間7點上片。由董至成「董月花」擔任主持人，搭配藝人帶領長輩體驗從水上運動、冰上挑戰到戶外溯溪、垂降等「超進化任務」，讓觀眾看見不一樣的高年級人生。

另本周六還有「樂齡共融 新潮同樂會」據點成果展活動，藝人董月花、王少偉、董仔也將親臨現場與長輩同歡，和大家一起延續節目熱力。

訂閱「新北市社會局YouTube頻道」，每集留言互動回答問題，就有機會參加抽獎活動，集集抽出iPhone、iPad大獎，12月31日將統一抽出12名幸運兒，讓追劇更有驚喜。

新北社會局首創銀髮實境節目《高年級超進化》將在今日重陽節熱血開播。圖／新北社會局提供
新北社會局首創銀髮實境節目《高年級超進化》將在今日重陽節熱血開播。圖／新北社會局提供
第一集節目《高年級超進化》由董至成「董月花」(圖中)、王少偉(右)、林莎與「新北高年級生」組隊出任務。圖／新北社會局提供
第一集節目《高年級超進化》由董至成「董月花」(圖中)、王少偉(右)、林莎與「新北高年級生」組隊出任務。圖／新北社會局提供

長輩 社會局

延伸閱讀

非洲豬瘟議題延燒也燒出獸醫荒 新北坦承公職獸醫缺口大

近8成銀髮家庭天天開火…健康美味難兼顧 伊甸推「頤養食在家」

照顧銀髮飲食兼顧美味健康 伊甸推線上料理秘笈

民進黨團要求新北普發現金加碼 盼侯友宜別讓市民失望

相關新聞

重陽節送大禮！蔣萬安宣布敬老愛心卡點數增至600點

今天重陽節，台北市長蔣萬安今天在臉書宣布，台北市從明年7月開始，敬老愛心卡升級加碼，每月點數從480點增加到600點，服...

新店錦秀社區邊坡坍方5天搶修完成 19人今可返家

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆日前坍塌，因連日降雨導致邊坡雨水滲入、土石滑落，部分泥流沖入錦秀路41巷12號屋內，新...

不想吊車尾！北市敬老卡點數加碼 明年起一般長者也可折聯醫掛號費

北市敬老卡點數480點，日前遭議員質疑首都敬老福利吊車尾，今天重陽節，市長蔣萬安也宣布敬老點數跟進新北，明年7月起加碼至...

北市修正樹保條例初審通過 受保樹木認定期限縮短為最長半年

北市議會法規會上午審議通過北市樹保自治條例修正案，為避免老樹在「空窗期」遭砍伐，認定程序為3個工作天內派員現場會勘，認定...

沒有老化只有進化！新北銀髮實境秀今開播 顛覆「老」印象

台灣已邁入高齡化社會，誰說長輩只能待在家，新北社會局首創銀髮實境節目「高年級超進化」將在今日重陽節熱血開播。第一集長輩們...

意外險不賠、國賠難！北市擬替路樹保天災責任險

極端天氣影響，北市近年因天災導致樹倒，波及行人、車輛案件漸增。議員認為，天災導致財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。