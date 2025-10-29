重陽節送大禮！蔣萬安宣布敬老愛心卡點數增至600點
今天重陽節，台北市長蔣萬安今天在臉書宣布，台北市從明年7月開始，敬老愛心卡升級加碼，每月點數從480點增加到600點，服務範圍也持續擴大。台北市繼續秉持「敬老、顧老、挺老、安老」的理念關懷、照顧長輩。
蔣萬安今天在臉書表示，重陽節前，他拜訪幾位長輩，向長輩請安致意，也向長輩學習人生的智慧。其中拜訪高齡99歲的施許水錦女士，施許女士年輕時相夫教子、疼惜家人，如今享受著三代同堂、含飴弄孫的天倫之樂。蔣說，樂觀開朗的她總是笑容滿面，凡事親力親為，到現在還喜歡自己去菜市場買菜。她說，長壽的秘訣很簡單「早睡早起、不挑食！」
另外，高齡111歲的吳陳若蘭女士，民國37年為了與摯愛的丈夫團聚，舉家從福州搬來台灣，在這塊土地生兒育女，組成幸福的家庭。蔣說，他拜訪當天，吳陳女士穿著一身大紅衣裳，神采奕奕、笑容燦爛地述說一百多年的人生故事。吳陳女士保持身體健康的妙方就是「凡事往快樂的方向思考。」
「長輩們的人生智慧，是珍貴的寶藏。」蔣說，台北市繼續秉持「敬老、顧老、挺老、安老」的理念關懷、照顧長輩，明年七月開始，敬老愛心卡 升級加碼，每月點數從480點增加到600點，服務範圍也持續擴大，希望讓長輩們在這座城市中活出健康、精彩的人生，也祝福「所有長輩，健康平安，呷百二！」
