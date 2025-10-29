北市統計：5年來獨居長者比例增 三代同堂減少

快訊

中央社／ 台北29日電

北市主計處今天發布統計報告，顯示北市60歲以上長者多住在自有或家人擁有住宅；17%為三代家庭，與前一次調查時相比減少5.8個百分點；單獨居住者則增加3.5個百分點至9.8%。

台北市主計處市政統計週報指出，依據5年辦理一次的台北市老人生活狀況抽樣調查報告，去年台北市60歲以上人口有99%居住在一般住宅，其房屋所有權以自有占72.8%最多，家人擁有占17.2%次之，分別較5年前調查時下降5.4個百分點、上升3.5個百分點。

主計處表示，居住一般住宅的60歲以上人口中，多有子女或親戚同居或住在附近，家庭組成以兩代家庭占41.1%為主，僅與配偶或同居人同住者者占24.7%居次，三代家庭占17%再次之，另有9.8%單獨居住，7.4%為四代家庭或與看護、其他親戚同住。

若與前一次調查相比，主計處表示，兩代家庭減少了0.1個百分點，僅與配偶或同居人同住者增加0.8個百分點，三代家庭減少5.8個百分點，單獨居住者增加了3.5個百分點，四代家庭或與看護、其他親戚同住者則增加1.6個百分點。

北市 獨居 親戚

