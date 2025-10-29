松山慈祐宮捐贈破億嘉惠社會 蔣萬安感謝義舉

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安29日前往松山慈祐宮，出席「恭祝天上聖母重陽飛昇1038週年三獻大典」。圖／台北市政府提供
臺北市長蔣萬安29日前往松山慈祐宮，出席「恭祝天上聖母重陽飛昇1038週年三獻大典」，感謝松山慈祐宮長期推動公益、造福社會。

蔣萬安致詞時表示，感謝陳玉峰董事長率領團隊，長年以實際行動扶助弱勢，捐助各項物資與經費給有需要的團體與民眾。上月松山慈祐宮再度榮獲臺北市「績優宮廟」殊榮，累計捐贈金額已超過一億元，足見其長年行善的成果與堅持。

他特別提到，花蓮光復鄉日前發生災情，松山慈祐宮在第一時間捐出1,250萬元及1,000臺冰箱，給予最即時、最實質的幫助，令人深受感動。蔣萬安也期盼災區能夠早日復原重建，恢復正常生活。

蔣萬安指出，松山慈祐宮長期支持市府防災工作，陸續捐贈救護車與消防車，強化救災量能。今日更再次捐贈一輛高頂救護車、一輛大型水箱車及一輛小型水箱車。根據統計，松山慈祐宮所捐贈的救護及消防車輛，僅去年就出勤超過2萬趟次，成功救回25名到院前心肺功能停止（OHCA）患者，充分展現善舉的實質成效。

蔣萬安強調，松山慈祐宮的愛心與奉獻，不僅凝聚信仰力量，更讓社會充滿溫度。市府由衷感謝這份長久以來的支持與關懷。

他也預告，將於11月1日出席松山慈祐宮獎助學金頒獎典禮，本次獎助學金金額高達1,500萬元，幫助清寒學子安心就學。他表示，這不僅是對學子努力與孝心的肯定，更是對臺北市未來最好的投資。

松山慈祐宮 蔣萬安 救護車

重陽節送大禮！蔣萬安宣布敬老愛心卡點數增至600點

今天重陽節，台北市長蔣萬安今天在臉書宣布，台北市從明年7月開始，敬老愛心卡升級加碼，每月點數從480點增加到600點，服...

新店錦秀社區邊坡坍方5天搶修完成 19人今可返家

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆日前坍塌，因連日降雨導致邊坡雨水滲入、土石滑落，部分泥流沖入錦秀路41巷12號屋內，新...

不想吊車尾！北市敬老卡點數加碼 明年起一般長者也可折聯醫掛號費

北市敬老卡點數480點，日前遭議員質疑首都敬老福利吊車尾，今天重陽節，市長蔣萬安也宣布敬老點數跟進新北，明年7月起加碼至...

北市修正樹保條例初審通過 受保樹木認定期限縮短為最長半年

北市議會法規會上午審議通過北市樹保自治條例修正案，為避免老樹在「空窗期」遭砍伐，認定程序為3個工作天內派員現場會勘，認定...

沒有老化只有進化！新北銀髮實境秀今開播 顛覆「老」印象

台灣已邁入高齡化社會，誰說長輩只能待在家，新北社會局首創銀髮實境節目「高年級超進化」將在今日重陽節熱血開播。第一集長輩們...

意外險不賠、國賠難！北市擬替路樹保天災責任險

極端天氣影響，北市近年因天災導致樹倒，波及行人、車輛案件漸增。議員認為，天災導致財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，...

