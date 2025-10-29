松山慈祐宮捐贈破億嘉惠社會 蔣萬安感謝義舉

臺北市長蔣萬安29日前往松山慈祐宮，出席「恭祝天上聖母重陽飛昇1038週年三獻大典」，感謝松山慈祐宮長期推動公益、造福社會。

蔣萬安致詞時表示，感謝陳玉峰董事長率領團隊，長年以實際行動扶助弱勢，捐助各項物資與經費給有需要的團體與民眾。上月松山慈祐宮再度榮獲臺北市「績優宮廟」殊榮，累計捐贈金額已超過一億元，足見其長年行善的成果與堅持。

他特別提到，花蓮光復鄉日前發生災情，松山慈祐宮在第一時間捐出1,250萬元及1,000臺冰箱，給予最即時、最實質的幫助，令人深受感動。蔣萬安也期盼災區能夠早日復原重建，恢復正常生活。

蔣萬安指出，松山慈祐宮長期支持市府防災工作，陸續捐贈救護車與消防車，強化救災量能。今日更再次捐贈一輛高頂救護車、一輛大型水箱車及一輛小型水箱車。根據統計，松山慈祐宮所捐贈的救護及消防車輛，僅去年就出勤超過2萬趟次，成功救回25名到院前心肺功能停止（OHCA）患者，充分展現善舉的實質成效。

蔣萬安強調，松山慈祐宮的愛心與奉獻，不僅凝聚信仰力量，更讓社會充滿溫度。市府由衷感謝這份長久以來的支持與關懷。

他也預告，將於11月1日出席松山慈祐宮獎助學金頒獎典禮，本次獎助學金金額高達1,500萬元，幫助清寒學子安心就學。他表示，這不僅是對學子努力與孝心的肯定，更是對臺北市未來最好的投資。