新店錦秀社區邊坡坍方5天搶修完成 19人今可返家

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
工務局持續搶修新店區錦秀、碧瑤社區坍塌的擋土牆，目前已完成邊坡排水及鋪蓋帆布作業。圖／新北市工務局提供
工務局持續搶修新店區錦秀、碧瑤社區坍塌的擋土牆，目前已完成邊坡排水及鋪蓋帆布作業。圖／新北市工務局提供

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆日前坍塌，因連日降雨導致邊坡雨水滲入、土石滑落，部分泥流沖入錦秀路41巷12號屋內，新北市政府為安全起見於28日清晨緊急撤離住戶。工務局表示，經連日搶修並完成排水引導與側溝清理，研判邊坡已趨穩定，今允許12號5戶、共19人返家。

工務局長馮兆麟指出，事故發生於25日凌晨，災後市府立即調派復原團隊進駐現場，連日加緊搶修、加強邊坡護欄及導水作業，並趁雨勢間歇趕工。至昨日已完成邊坡排水引導及帆布舖設，新店區公所今也加派工班協助清理錦秀路10號及12號周邊側溝，以利居民生活恢復。

新店區長黃秀川表示，其餘受影響住戶於今日中午暫時移往雙城活動中心安置，不少居民也選擇依親避難。由於人數仍持續變動，詳細統計尚待確認。

馮兆麟強調，隨著雨勢減緩並經專業評估後，今日可先行開放受影響住戶返家。市府後續仍將持續監控天候變化與現場安全狀況，若遇豪大雨將即時啟動預防性撤離措施，確保居民生命財產安全。

工務局連日搶修，加強邊坡護欄及導水，將持續進行復建工作，早日恢復居民正常生活。圖／新北市工務局提供
工務局連日搶修，加強邊坡護欄及導水，將持續進行復建工作，早日恢復居民正常生活。圖／新北市工務局提供
工務局及區公所合力完成側溝清理，錦秀社區住戶19人今日可先行返家。圖／新北市工務局提供
工務局及區公所合力完成側溝清理，錦秀社區住戶19人今日可先行返家。圖／新北市工務局提供
新店區公所加派工班協助清理錦秀路巷弄側溝。圖／新北市工務局提供
新店區公所加派工班協助清理錦秀路巷弄側溝。圖／新北市工務局提供

住戶 災後

