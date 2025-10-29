快訊

意外險不賠、國賠難！北市擬替路樹保天災責任險

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市近年因天災導致樹倒，波及行人、車輛案件漸增，議員認為，天災導致財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，市府應主動幫路樹保天災險，保障市民權益。本報資料照
北市近年因天災導致樹倒，波及行人、車輛案件漸增，議員認為，天災導致財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，市府應主動幫路樹保天災險，保障市民權益。本報資料照

極端天氣影響，北市近年因天災導致樹倒，波及行人、車輛案件漸增。議員認為，天災導致財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，市府應主動幫路樹保天災險，保障市民權益。法務局表示，目前已研議天災責任險並與壽險公司洽談，但理賠仍要看市府有無責任，會來研議加快程序。

根據統計，近5年台北市因天災樹木倒塌導致民眾財損的有122件，其中有95件近入國賠程序，最終有賠償僅有27件；至於意外險有理賠的案子約有107件，兩者比較下，因為天災造成損傷明顯大過於人為因素。

議員林珍羽指出，極端天氣影響下這幾年越來越多因陸樹倒塌壓傷人、車，從市區公園到主要幹大只要下大雨，就會出現傷亡或受損，然而現行市府對於陸樹只有保公共意外險，若是因天災導致不會理賠，民眾只能申請國賠，但國賠訴訟至少需花3至6年不等，且最終有賠的案件並不多。

林珍羽說，現階段若發生天災民眾只能買「天災險」自保，市府因設立「天災損害補償基金」因應極端氣候的臨時救助金，並與公股保險公司研議「天災險」只要是市府有責任，民眾就應該受保護。

法務局長連堂凱說，路樹未來會增加「天災責任險」，若發生路樹倒塌經檢測有褐根病等其他人為因素，經確認市府有責任就會來理賠，但前提是政府有責才會有賠償責任，但若市府無責市民有財產上損失要透過公務預算用保險分擔，財政上會有很大負擔，但只要市府有責任會將理賠程序及流程加速。

國賠 路樹 林珍羽

