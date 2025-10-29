快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

白帶魚肥滿正是產季 新北富基漁市周末辦試吃

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
現場將舉辦試吃活動。圖／新北市漁業處提供
現場將舉辦試吃活動。圖／新北市漁業處提供

秋季到來，也是白帶魚品嘗季節。新北市漁業處舉辦的「新北海派」巡迴活動，本周於富基魚市登場，民眾消費滿額即可兌換現金抵用券，還有以白帶魚為主題的料理試吃、食魚教育體驗與小學堂系列活動。

漁業處表示，11月1、2日的「Let’s購～富基」活動，祭出多重優惠與豐富體驗，活動期間於生鮮攤位單筆消費滿3000元可獲200元抵用券；乾貨及生魚片攤位單筆消費滿1000元可獲100元抵用券。消費滿額還可扭蛋一次，獎項包括魚市抵用券、萬里蟹與攤商好禮。現場並推出限量白帶魚料理試吃，每日上午11時30分及下午2時30分各限量100份，讓民眾免費品嘗白帶魚的鮮甜滋味。

漁業處表示，除了採買當季新鮮漁獲外，現場也安排多項趣味互動活動。「寓教漁樂海洋互動遊戲體驗」提供排行榜競賽，分數前10名可獲小獎品，巡迴活動最終巡迴分數前3名，將可獲得新北漁產禮盒。

「360度拍照體驗」只要標註好友並上傳全景影片，至個人IG限動，即可參加抽獎，有機會獲得海派好禮，最大獎是福容大飯店福隆雙人住宿券。

另外，同場加映「白帶魚食魚教育體驗」與「白帶魚小學堂」，以閃亮銀白的白帶魚為主角，帶領民眾認識其種類、捕撈方式、挑選、營養價值及烹調等。透過食魚教育，不僅可學知識，還能品嚐香氣四溢的白帶魚米粉。此外，只要答對小學堂問題，就可獲得限量白帶魚磁鐵小燈箱。

富基漁港。圖／新北市漁業處提供
富基漁港。圖／新北市漁業處提供
現場將舉辦「白帶魚食魚教育體驗」與「白帶魚小學堂」，以閃亮銀白的白帶魚為主角，帶領民眾認識其種類、捕撈方式、挑選、營養價值及烹調等。圖／新北市漁業處提供
現場將舉辦「白帶魚食魚教育體驗」與「白帶魚小學堂」，以閃亮銀白的白帶魚為主角，帶領民眾認識其種類、捕撈方式、挑選、營養價值及烹調等。圖／新北市漁業處提供

小學 試吃

延伸閱讀

非洲豬瘟議題延燒也燒出獸醫荒 新北坦承公職獸醫缺口大

新北落實酒品安全管理 多管齊下杜絕劣酒流入市面

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

議員指詐團假借市府名義行騙 新北：幸無損失

相關新聞

新店錦秀社區邊坡坍方5天搶修完成 19人今可返家

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆日前坍塌，因連日降雨導致邊坡雨水滲入、土石滑落，部分泥流沖入錦秀路41巷12號屋內，新...

意外險不賠、國賠難！北市擬替路樹保天災責任險

極端天氣影響，北市近年因天災導致樹倒，波及行人、車輛案件漸增。議員認為，天災導致財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，...

白帶魚肥滿正是產季 新北富基漁市周末辦試吃

秋季到來，也是白帶魚品嘗季節。新北市漁業處舉辦的「新北海派」巡迴活動，本周於富基魚市登場，民眾消費滿額即可兌換現金抵用券...

新北落實酒品安全管理 多管齊下杜絕劣酒流入市面

為保障市民飲酒安全、杜絕違法及不合格酒品流入市面，新北市財政局今於市政報告指出，市府透過「宣導、輔導、稽查」三大面向推動...

「呆在碧潭の水豚君」11月1日登場 12米萌豚亮相台灣

原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展，因受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響延期，確定將於11月1日晚間正...

雙北議會提加碼普發現金 都被市府婉拒

雙北議會加碼普發現金案昨都被市府否決，北市議會藍綠黨團皆表不滿，財建委員會召集人林世宗決議提案送大會討論，市長蔣萬安說會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。