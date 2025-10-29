白帶魚肥滿正是產季 新北富基漁市周末辦試吃
秋季到來，也是白帶魚品嘗季節。新北市漁業處舉辦的「新北海派」巡迴活動，本周於富基魚市登場，民眾消費滿額即可兌換現金抵用券，還有以白帶魚為主題的料理試吃、食魚教育體驗與小學堂系列活動。
漁業處表示，11月1、2日的「Let’s購～富基」活動，祭出多重優惠與豐富體驗，活動期間於生鮮攤位單筆消費滿3000元可獲200元抵用券；乾貨及生魚片攤位單筆消費滿1000元可獲100元抵用券。消費滿額還可扭蛋一次，獎項包括魚市抵用券、萬里蟹與攤商好禮。現場並推出限量白帶魚料理試吃，每日上午11時30分及下午2時30分各限量100份，讓民眾免費品嘗白帶魚的鮮甜滋味。
漁業處表示，除了採買當季新鮮漁獲外，現場也安排多項趣味互動活動。「寓教漁樂海洋互動遊戲體驗」提供排行榜競賽，分數前10名可獲小獎品，巡迴活動最終巡迴分數前3名，將可獲得新北漁產禮盒。
「360度拍照體驗」只要標註好友並上傳全景影片，至個人IG限動，即可參加抽獎，有機會獲得海派好禮，最大獎是福容大飯店福隆雙人住宿券。
另外，同場加映「白帶魚食魚教育體驗」與「白帶魚小學堂」，以閃亮銀白的白帶魚為主角，帶領民眾認識其種類、捕撈方式、挑選、營養價值及烹調等。透過食魚教育，不僅可學知識，還能品嚐香氣四溢的白帶魚米粉。此外，只要答對小學堂問題，就可獲得限量白帶魚磁鐵小燈箱。
