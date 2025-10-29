白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

快訊

中央社／ 新北29日電

白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境活動31日至11月2日在新北土城、板橋登場，新北警方今天表示，活動期間將分區交通管制，提醒民眾多搭捷運、提前規劃路線，避開尖峰時段。

新北市警察局表示，白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境活動，將於31日至11月2日在新北土城、板橋登場，適逢北辰宮48週年與慈惠宮百年會香踩街。

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕被稱為「粉紅超跑」，信仰追隨者眾多。市警局長方仰寧日前召開板橋區、土城區、中和區跨單位治安與交通協調會議，啟動交通疏導與秩序維護計畫，期待陣頭秩序等活動順利、安全。

警方說，活動首日31日上午7時30分，白沙屯媽祖將於土城區北辰宮舉行「起馬炮」啟駕儀式，中午駐駕五穀先帝廟，傍晚迴鑾北辰宮。11月1日巡行中和區北海宮等，下午由板橋區慈惠宮接駕入境，晚間駐駕慈惠宮。

警方表示，11月2日上午8時，於慈惠宮啟駕出發，遶境板橋，預計傍晚返駕結束3天祈福行程。活動期間將實施分區、分時段交通管制，依行進隊伍彈性開放或封閉；另加強人車分流與人潮引導，並派遣機動巡邏警力防止推擠及跌倒意外。

部分停駕宮廟將開放信眾「鑽轎腳」祈福，警方提醒民眾提前規劃路線，避開尖峰時段，建議多利用捷運板南線及環狀線前往目的地，以節省時間並減少車流壅塞。

土城警分局長陳建龍告訴中央社記者，除規劃交通疏導及維安，也與宮廟簽署「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢」等公約。活動期間將嚴格取締未戴安全帽、酒駕及無照駕駛等違規，呼籲參與神轎、陣頭及信眾應降低音量、減少施放爆竹。

