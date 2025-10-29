新北落實酒品安全管理 多管齊下杜絕劣酒流入市面

為保障市民飲酒安全、杜絕違法及不合格酒品流入市面，新北市財政局今於市政報告指出，市府透過「宣導、輔導、稽查」三大面向推動酒品安全管理，從製造源頭到市場端全程把關，並與中央及海關合作，防堵問題酒品輸入，落實安全酒品管理。

新北市財政局長陳榮貴表示，市府以多元管道宣導酒品法規，提醒民眾遵守相關規定，例如自釀自用酒不得超過100公升、不得營業使用，違者最高可罰100萬元；網路禁止販售或轉讓酒品，違者罰1至5萬元；機場免稅店購得之酒品僅供自用，不得轉售，違者可罰3至50萬元。市府並透過捷運燈箱、候車亭、報刊雜誌、社群媒體及活動跑馬燈等多元宣導途徑，加深民眾法規意識。

在輔導面，市府與衛生局共同辦理酒廠衛生訪查，針對不符規定者立即輔導或限期改善，並要求業者強化酒精儲放、倉儲及運輸管理、品質與衛生控管、紀錄保存及退換貨機制等作業程序。另鼓勵業者揭露酒品營養成分，提升資訊透明度，並規定業者至少每兩年應取得一次SGS或財政部認可機構的檢驗報告，確保產品符合酒品衛生標準。

在稽查方面，市府針對三節及冬令進補旺季加強抽驗，同時平時不定期專案查緝。114年度共抽檢酒品製造業32家，抽檢比率103%、進口業439家，及零售業771家次，全面監控產品流向。

陳榮貴指出，市府與海關密切合作，攔阻不合格酒品輸入，對檢驗發現甲醇不符規定的報關酒品，立即派員封存、送驗，經SGS化驗確認後依法裁處，並責令業者限期銷毀，防止劣酒流入市面。

陳榮貴強調，酒品安全管理必須從源頭做起，新北市將持續結合宣導、輔導及稽查三管齊下，打造更安全、透明的酒品消費環境，呼籲民眾拒買、拒喝來路不明的酒品，共同守護健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康