快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

「呆在碧潭の水豚君」11月1日登場 12米萌豚亮相台灣

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
展出期間每周日有希望市集販售新北市在地新鮮、安全、無毒農特產品。圖／新北市觀旅局提供
展出期間每周日有希望市集販售新北市在地新鮮、安全、無毒農特產品。圖／新北市觀旅局提供

原訂10月下旬登場的「呆在碧潭水豚君」地景裝置展，因受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響延期，確定將於11月1日晚間正式開展，展期至12月28日止。白天可賞可愛療癒造景，夜晚6時至10時則亮燈呈現夢幻氛圍，讓碧潭白晝夜晚皆有看頭，打造全時段打卡新熱點。

新北市觀光旅遊局今年邀請日本知名角色「水豚君（KAPIBARASAN）」首度來台，並推出全台唯一、高達12米的水上大型水豚君裝置，這也是水豚君首次與政府單位合作的官方大型展出。除水域亮點外，陸地上還有牠的好友「駱馬君」化身核心打卡點，形成「水陸雙亮點」，邀民眾體驗多層次的沉浸式參觀。

此外，「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」與「陽光君」等人氣角色也齊聚碧潭東岸廣場，打造療癒又熱鬧的團聚氛圍。碧潭吊橋下設置迎賓拍照牆，讓遊客一抵達就能捕捉可愛瞬間，感受滿滿萌趣。

配合展出，碧潭餐飲遊憩區同步開幕，集結咖啡輕食、主題餐廳與特色商品，推出「好鄰優惠」與滿額贈禮、打卡送好禮等活動。非假日消費享88折、假日95折。展期內還有一系列主題活動登場，包括每周日登場的「希望市集」、11月初的「小青新咖啡節」，以及11月9日、16日、23日由經發局與DCC碧潭廣場舉辦的「街頭魔法 藝術再現」演出，結合魔術、雜耍、特技與泡泡秀，適合親子共遊。

觀旅局表示，開幕夜除巨型水豚君亮相外，還將搭配煙火秀登場，重現「飼育員小哥與水豚君仰望夜空」的經典場景，讓碧潭夜色增添浪漫氣息。展覽期間每逢假日亦有「水豚君快閃店」，販售碧潭限定周邊商品與可愛拍照造景，成為今秋最萌打卡熱點。

飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景將在114年11月1日於碧潭上演。圖／新北市觀旅局提供
飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景將在114年11月1日於碧潭上演。圖／新北市觀旅局提供
碧潭餐飲遊憩區也同步開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動。圖／新北市觀旅局提供
碧潭餐飲遊憩區也同步開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動。圖／新北市觀旅局提供
來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」在11月1日正式進駐碧潭地景裝置展與粉絲見面！圖／新北市觀旅局提供
來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」在11月1日正式進駐碧潭地景裝置展與粉絲見面！圖／新北市觀旅局提供

水豚 碧潭

延伸閱讀

風神颱風共伴效應 淡水區公所防災應變中心啟動

北部狂雨但汐止不再淹水了 員山子分洪道啟動引網大讚：德政

東部外海熱帶擾動成颱機率曝 粉專：距台遠近決定共伴效應威力

東北季風與風神共伴效應 澎湖樹斷藍色公路中斷

相關新聞

新店錦秀社區邊坡坍方5天搶修完成 19人今可返家

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆日前坍塌，因連日降雨導致邊坡雨水滲入、土石滑落，部分泥流沖入錦秀路41巷12號屋內，新...

意外險不賠、國賠難！北市擬替路樹保天災責任險

極端天氣影響，北市近年因天災導致樹倒，波及行人、車輛案件漸增。議員認為，天災導致財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，...

白帶魚肥滿正是產季 新北富基漁市周末辦試吃

秋季到來，也是白帶魚品嘗季節。新北市漁業處舉辦的「新北海派」巡迴活動，本周於富基魚市登場，民眾消費滿額即可兌換現金抵用券...

新北落實酒品安全管理 多管齊下杜絕劣酒流入市面

為保障市民飲酒安全、杜絕違法及不合格酒品流入市面，新北市財政局今於市政報告指出，市府透過「宣導、輔導、稽查」三大面向推動...

「呆在碧潭の水豚君」11月1日登場 12米萌豚亮相台灣

原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展，因受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響延期，確定將於11月1日晚間正...

雙北議會提加碼普發現金 都被市府婉拒

雙北議會加碼普發現金案昨都被市府否決，北市議會藍綠黨團皆表不滿，財建委員會召集人林世宗決議提案送大會討論，市長蔣萬安說會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。