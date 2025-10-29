「呆在碧潭の水豚君」11月1日登場 12米萌豚亮相台灣
原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展，因受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響延期，確定將於11月1日晚間正式開展，展期至12月28日止。白天可賞可愛療癒造景，夜晚6時至10時則亮燈呈現夢幻氛圍，讓碧潭白晝夜晚皆有看頭，打造全時段打卡新熱點。
新北市觀光旅遊局今年邀請日本知名角色「水豚君（KAPIBARASAN）」首度來台，並推出全台唯一、高達12米的水上大型水豚君裝置，這也是水豚君首次與政府單位合作的官方大型展出。除水域亮點外，陸地上還有牠的好友「駱馬君」化身核心打卡點，形成「水陸雙亮點」，邀民眾體驗多層次的沉浸式參觀。
此外，「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」與「陽光君」等人氣角色也齊聚碧潭東岸廣場，打造療癒又熱鬧的團聚氛圍。碧潭吊橋下設置迎賓拍照牆，讓遊客一抵達就能捕捉可愛瞬間，感受滿滿萌趣。
配合展出，碧潭餐飲遊憩區同步開幕，集結咖啡輕食、主題餐廳與特色商品，推出「好鄰優惠」與滿額贈禮、打卡送好禮等活動。非假日消費享88折、假日95折。展期內還有一系列主題活動登場，包括每周日登場的「希望市集」、11月初的「小青新咖啡節」，以及11月9日、16日、23日由經發局與DCC碧潭廣場舉辦的「街頭魔法 藝術再現」演出，結合魔術、雜耍、特技與泡泡秀，適合親子共遊。
觀旅局表示，開幕夜除巨型水豚君亮相外，還將搭配煙火秀登場，重現「飼育員小哥與水豚君仰望夜空」的經典場景，讓碧潭夜色增添浪漫氣息。展覽期間每逢假日亦有「水豚君快閃店」，販售碧潭限定周邊商品與可愛拍照造景，成為今秋最萌打卡熱點。
