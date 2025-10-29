雙北議會提加碼普發現金 都被市府婉拒

雙北議會加碼普發現金案昨都被市府否決，北市議會藍綠黨團皆表不滿，財建委員會召集人林世宗決議提案送大會討論，市長蔣萬安說會再溝通。新北市長侯友宜議會備詢時則說，照顧人民也要遵守財政紀律，真要普發4.6萬元，是不是要賣大樓、賣公園來換現金？

北市議會民進黨團指北市府增加400多億元統籌款，地方稅超收，提案普發市民每人2.1萬元，國民黨團也提案，但不訂金額，由市府衡酌財政狀況決定。

至於新北市議會，民進黨團提案普發4.6萬元，國民黨團當時未提案也未反對。

北市財政局昨赴議會財委會報告評估普發現金結論，財政局長胡曉嵐表示，10年來國稅超收1兆6千多億元，增加2倍；北市地方稅超收687億元，僅增2成。北市重大建設如蓋捷運、改建市場和老舊校舍等評估需4800億元，加上中央與地方事權尚待釐清，且中央刪減捷運等補助，缺乏普發現金條件。

國民黨議員鍾小平說，若評估預算20、30億元，可思考一下提案；秦慧珠說，外界期待非常高，可發3000元消費券。先前她要求市府配合中央普發現金推促銷專案，但市府僅回覆半頁報告稱「已函請各局處提配套」，氣得當場撕碎報告。

民進黨議員陳賢蔚則批蔣市府連金額、替代方案也不願研究，「說一套做一套」；張文潔要蔣萬安別雙標。林世宗說，藍綠有共識，北市府應積極面對，每人發1萬元僅244億元，對北市府來說是塞牙縫，但市民、攤商感覺完全不同。他裁示國、民兩黨團提案送大會討論，要求財政局專案報告。

新北市議會民進黨團也呼籲市府加碼普發，總召廖宜琨說，普發1萬元，新北404萬人口可創造404億元商機。彭佳芸說，新竹等地已行動，新北遲未表態恐讓市民產生相對剝奪感。

「自治條例不能牴觸中央法律，照顧人民也要遵守財政紀律。」侯友宜說，新北市人均分配統籌款僅2.3萬元，低於新竹市的6.5萬元，且新北仍有887億元債務待償，議員應審慎評估財源與可行性，避免陷入民粹或空頭支票。

國民黨團表示，當初反對中央普發的是民進黨，如今又主張市府普發，立場反覆，包牌式說法完全不顧財政紀律。