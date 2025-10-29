北市挖路規費 改採分級制

為避免道路常修補惹民怨，市府研議考量「社會成本」，調高常挖路管線道路規費。工務局昨表示，明年起133條易壅塞道路，基本規費從800元調整到1000元，每日費用按路段不同，最高從200調整為600元，盼減少施工天數。

新工處今年初修正「北市道路挖掘各項費用收費標準」，將道路挖掘規費從800調高至1000元，施工一天增加200元。當時市長蔣萬安認為，挖路影響市民生活和交通，要求工務局研擬調高1年內連續申挖規費，應加入「社會成本」考量。

工務局昨赴議會工作報告指出，已將交通易壅塞情形、路寬分級等條件納考量，新版除基本規費調高至1000元，並針對路寬小於8公尺、大於8公尺、易壅塞路段，每日加收費分為200、400、600元，施工前就必須申報施工天數並支付費用。

道管中心主任陳昭志說，「社會成本」較難實質化定義，市府有針對水、電等相關成本去計畫一個合理成本費用，全台北共133條易壅塞道路，車流量長時間偏大，包含信義路、仁愛路等，若施工導致部分車道封閉易塞車，經過討論後將行政支出、施工影響用路人不便所耗費社會成本，計算出來合理的收費。

議員詹為元表示，制度調整，施工單位未必有感，建議工務局針對非不可抗力情況，研議更嚴格的罰款或累計費用；議員洪健益說，規費調整可先試辦，但沒有單位希望工期延長，路面不平整應從制度面下手。