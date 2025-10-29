聽新聞
0:00 / 0:00

北市挖路規費 改採分級制

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

為避免道路常修補惹民怨，市府研議考量「社會成本」，調高常挖路管線道路規費。工務局昨表示，明年起133條易壅塞道路，基本規費從800元調整到1000元，每日費用按路段不同，最高從200調整為600元，盼減少施工天數。

新工處今年初修正「北市道路挖掘各項費用收費標準」，將道路挖掘規費從800調高至1000元，施工一天增加200元。當時市長蔣萬安認為，挖路影響市民生活和交通，要求工務局研擬調高1年內連續申挖規費，應加入「社會成本」考量。

工務局昨赴議會工作報告指出，已將交通易壅塞情形、路寬分級等條件納考量，新版除基本規費調高至1000元，並針對路寬小於8公尺、大於8公尺、易壅塞路段，每日加收費分為200、400、600元，施工前就必須申報施工天數並支付費用。

道管中心主任陳昭志說，「社會成本」較難實質化定義，市府有針對水、電等相關成本去計畫一個合理成本費用，全台北共133條易壅塞道路，車流量長時間偏大，包含信義路、仁愛路等，若施工導致部分車道封閉易塞車，經過討論後將行政支出、施工影響用路人不便所耗費社會成本，計算出來合理的收費。

議員詹為元表示，制度調整，施工單位未必有感，建議工務局針對非不可抗力情況，研議更嚴格的罰款或累計費用；議員洪健益說，規費調整可先試辦，但沒有單位希望工期延長，路面不平整應從制度面下手。

北市

延伸閱讀

5天銷毀近900噸養豬廚餘 北市環保局跟進中央禁令再延長「這服務」

國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了

常挖路惹怨！北市調整規費路段採分級制 議員籲要有延期罰則

北市不普發現金！財政局報告出爐 藍綠不滿付委送大會

相關新聞

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢...

罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但...

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．...

雙北議會提加碼普發現金 都被市府婉拒

雙北議會加碼普發現金案昨都被市府否決，北市議會藍綠黨團皆表不滿，財建委員會召集人林世宗決議提案送大會討論，市長蔣萬安說會...

中英4院合併落腳新莊 打造智慧醫療

醫療法實施前設立的老舊醫院，因建築與消防規範不符現行法令，新北近年推動改善計畫，輔導列管17家醫療機構，中英醫療社團法人...

北市挖路規費 改採分級制

為避免道路常修補惹民怨，市府研議考量「社會成本」，調高常挖路管線道路規費。工務局昨表示，明年起133條易壅塞道路，基本規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。