中英4院合併落腳新莊 打造智慧醫療

聯合報／ 記者張策／新北報導

醫療法實施前設立的老舊醫院，因建築與消防規範不符現行法令，新北近年推動改善計畫，輔導列管17家醫療機構，中英醫療社團法人旗下4家醫院啟動合併新建案昨動土。專家說，這項政策不僅是公共安全工程，也是重建地方醫療信任感的第一步。

1986年醫療法實施前設立的部分醫院，藏有公安疑慮，市府公共安全聯合稽查小組擬訂老舊醫院輔導改善計畫，近年有7家陸續改善完成。中英、板英、怡和及永和復康4家醫院為符合新法規啟動合併新建計畫，落腳在新莊副都心核心區域，以「小而美」為定位，結合智慧醫療、綠建築理念。

副市長朱惕之說，中英醫療集團旗下多家院所均為醫療法實施前設立，硬體設施有年久失修、法規不符等困境，市府持續輔導改善，解決建築老化問題，也是翻轉醫療環境契機。

外界關注三蘆地區醫療資源不足問題，朱惕之指出，三重地區有聯合醫院急重症大樓提供穩定服務，市府正規畫聯醫第三醫療大樓，與三重衛生所整合發展。政府持續規畫，也與民間溝通，補足資源缺口。

中英醫療社團法人執行長劉靜怡表示，新院區規畫導入智慧系統，打造前瞻性智能醫療場域。

衛生局長陳潤秋指出，中英醫院深耕新北多年，既有建築老舊，無法滿足現代醫療發展需求，此次與智慧醫療經驗豐富的明基集團合作，導入先進資訊技術與智慧系統。

台灣醫務管理學會理事長、陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，健保署推動分級診療制度，大型醫學中心門診量目標降至50%以下，醫療體系正朝合理分流邁進，制度能否落實關鍵在於民眾對地區醫院信任度。他指出，1986年前設立的地區醫院若能原地重建、移地改建或整建翻新，不僅提升安全，也能讓民眾重新建立信任，是落實分級診療重要基礎。

洪子仁觀察，市府有用心輔導地區型醫院，讓地方醫療量能不流失，方向值得肯定。

三重 新北

