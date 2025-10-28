南港最大都更案台鐵棟大樓上梁 估117年底完工
台北市南港調車場都市更新案基地面積約1.64萬坪，為南港區最大都更案，今天舉辦台鐵棟大樓上梁典禮，台鐵公司表示，象徵工程進度邁入新里程，全案預計117年底完工。
台鐵發布新聞稿表示，台北市南港調車場都市更新案基地面積約1.64萬坪，南側緊鄰市民大道，位於松山車站與南港車站中間，在周邊開發基地如聯強國際大樓、台北流行音樂中心、南港商三公辦都更案及四鐵共構的南港車站所串連的台北東區門戶計畫核心主動線上。
台北市南港調車場都市更新案今天舉辦更新單元二台鐵棟大樓上梁典禮，台鐵董事長鄭光遠出席見證，台鐵表示，全案預計117年底完工。
台鐵指出，此案區位條件優越，地塊完整、交通便捷，透過公私協力合作，有效提升環境品質並帶動地區發展。
台鐵表示，此案104年與南港國際一、國際二股份有限公司（為國泰人壽保險股份有限公司合作成立特許公司）簽約，透過公辦都市更新攜手民間企業開發，共同開發總樓地板面積逾15萬坪，規劃商場、辦公、住宅、旅館、公益設施等多元複合園區，總投資金額超過新台幣300億元，更新完成後整體總價值可望突破1000億元。
這件都更案以「綠意、串聯、共享」為核心設計特色，1樓規劃綠化廣場，串聯玉東公園與新新公園，延伸城市綠帶，讓市民在日常生活中也能親近自然、享受生態環境。
其他像是2至4樓規劃商業設施，並以空橋，跨越基地中間12公尺道路，以順利連結兩側商場，創造人潮流通與商業活絡效益；5樓大型綠意平台，作為全區共享開放休憩空間與戶外餐飲場域，促進交流。
台鐵表示，期許此案未來完工後，將為南港地區民眾提供商業、辦公、休憩與生活空間，帶動就業與經濟成長，形塑嶄新城市風貌，成為南港地區新地標。
