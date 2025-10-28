淡江大橋帶動觀光 展現淡水古蹟群世界遺產潛力

連接淡水與八里的重大建設「淡江大橋」即將完工，並且在明年5月通車，對地方來說帶來的不只是交通便利，也將一併帶來許多的觀光價值，新北市淡水古蹟博物館日前在研討會上，就提出如何藉由淡江大橋提升淡水古蹟群的旅遊潛力，讓這一座有28處古蹟、7處歷史建築，台灣少見古蹟密集的城市能夠更加的國際化。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水是一處國際知名觀光景點，也是世界歷史重要的舞臺之一，在淡江大橋通車後，臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺將成為觀光首站之一，不但是要透過滬尾礮臺推出清法戰爭國際特展，未來也可以串連真理大學、淡江中學等具有歷史故事的觀光路線。

蔡美治也表示，淡水是清法戰爭非常重要的歷史場域，透過打造文化路徑的建構，配合淡江大橋的開通，更可以串連觀光、商業等發展，館方也規劃了現代貿易路徑，串連許多的古蹟景點，藉由淡江大橋，期盼開拓文化資源的新視野，並探索文化遺產保存與地方創生的多元可能。