淡江大橋帶動觀光 展現淡水古蹟群世界遺產潛力

快訊

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡江大橋開通除帶動交通便利，也將有望帶動區域觀光發展。 圖／紅樹林有線電視提供
連接淡水與八里的重大建設「淡江大橋」即將完工，並且在明年5月通車，對地方來說帶來的不只是交通便利，也將一併帶來許多的觀光價值，新北市淡水古蹟博物館日前在研討會上，就提出如何藉由淡江大橋提升淡水古蹟群的旅遊潛力，讓這一座有28處古蹟、7處歷史建築，台灣少見古蹟密集的城市能夠更加的國際化。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡水是一處國際知名觀光景點，也是世界歷史重要的舞臺之一，在淡江大橋通車後，臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺將成為觀光首站之一，不但是要透過滬尾礮臺推出清法戰爭國際特展，未來也可以串連真理大學、淡江中學等具有歷史故事的觀光路線。

蔡美治也表示，淡水是清法戰爭非常重要的歷史場域，透過打造文化路徑的建構，配合淡江大橋的開通，更可以串連觀光、商業等發展，館方也規劃了現代貿易路徑，串連許多的古蹟景點，藉由淡江大橋，期盼開拓文化資源的新視野，並探索文化遺產保存與地方創生的多元可能。

古蹟博物館 淡水 淡江大橋

相關新聞

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢...

罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但...

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．...

石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

重陽節前，各區公所也加緊腳步為99歲以上人瑞送上市府及衛福部準備的重陽禮品。今年石門區有五位100歲以上人瑞，區長親自走訪人瑞家中送上重陽禮品與禮金，並且與人瑞話家常，聊聊長壽的秘訣與養生之道。

重陽節小確幸 金山區公所發放敬老超商禮券

重陽佳節到來，近年來金山區公所都會在佳節前發放重陽禮券，讓長輩除了有市府給的重陽禮金之外，另外有公所致贈的三百元禮券紅包，讓長輩可以自行決定要為自己添購的重陽禮品。而重陽禮券本週開始發放，採分里、分流的方式領取，讓輪到的長輩，可以到場快速的領到紅包，感受到滿滿的祝福。

瑞芳區鶴齡早健會重陽敬老 長者歡聚共度佳節

為迎接重陽節到來，新北市瑞芳區鶴齡早健會於今(28)日舉辦重陽敬老餐會，席開30桌，邀請九份地區的長者齊聚一堂，共度溫馨佳節，現場氣氛熱鬧溫馨，笑聲不斷。

