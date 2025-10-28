每天一杯咖啡 汐止區105歲王秀蘭分享長壽秘訣

九九重陽節前夕，針對區內37位的百歲人瑞，汐止區公所陸續前往長輩家裡祝賀，其中中興里的王秀蘭奶奶，今年已經105歲，是汐止第4高齡，看到汐止區長林慶豐帶隊到訪，依舊好熱情，而關於奶奶的養生之道，王秀蘭的兒子說，什麼都吃，很均衡，還有就是每天必喝一杯咖啡。

坐在沙發上的王秀蘭阿嬤，儘管眼睛看不太到，但有客人來訪，熱情招呼汐止區長林慶豐及中興里長蔡振國，一左一右坐在身邊，就這麼開心話家常，說說笑笑中阿嬤也不時將頭靠在中興里長身上，現場氣氛熱絡。

汐止區長林慶豐提到，真的很開心，大概在2年前有來看秀蘭阿嬤，這次來看依舊是非常的健康有活力，剛一到，阿嬤聽到里長的聲音就非常的雀躍想站起來歡迎里長，看到秀蘭阿嬤這麼健康真的好開心，剛也請教了阿嬤的養生秘訣，她不挑食再加上每天早上都一杯咖啡，期盼大家都有自己的養生秘方，

中興里長蔡振國表示，阿嬤很疼自己，互動很好，很感謝區長帶著公所同仁來看秀蘭阿嬤，中興里真的是一個福地，長輩很多，95歲以上的長者很多，老年化社會，中興里65歲以上長者大概有1200人，大家都很健康。

王秀蘭兒子說，媽媽什麼都吃，很均衡，倒是很喜歡喝湯，還有早上都要喝一杯黑咖啡，這個習慣已經幾10年了，還有中午到了社區中庭，就會帶著到樓下曬曬太陽走走。