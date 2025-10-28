快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

每天一杯咖啡 汐止區105歲王秀蘭分享長壽秘訣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所前往長輩家中祝賀，開心話家常。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所前往長輩家中祝賀，開心話家常。 圖／觀天下有線電視提供

九九重陽節前夕，針對區內37位的百歲人瑞，汐止區公所陸續前往長輩家裡祝賀，其中中興里的王秀蘭奶奶，今年已經105歲，是汐止第4高齡，看到汐止區長林慶豐帶隊到訪，依舊好熱情，而關於奶奶的養生之道，王秀蘭的兒子說，什麼都吃，很均衡，還有就是每天必喝一杯咖啡

坐在沙發上的王秀蘭阿嬤，儘管眼睛看不太到，但有客人來訪，熱情招呼汐止區長林慶豐及中興里長蔡振國，一左一右坐在身邊，就這麼開心話家常，說說笑笑中阿嬤也不時將頭靠在中興里長身上，現場氣氛熱絡。

汐止區長林慶豐提到，真的很開心，大概在2年前有來看秀蘭阿嬤，這次來看依舊是非常的健康有活力，剛一到，阿嬤聽到里長的聲音就非常的雀躍想站起來歡迎里長，看到秀蘭阿嬤這麼健康真的好開心，剛也請教了阿嬤的養生秘訣，她不挑食再加上每天早上都一杯咖啡，期盼大家都有自己的養生秘方，

中興里長蔡振國表示，阿嬤很疼自己，互動很好，很感謝區長帶著公所同仁來看秀蘭阿嬤，中興里真的是一個福地，長輩很多，95歲以上的長者很多，老年化社會，中興里65歲以上長者大概有1200人，大家都很健康。

王秀蘭兒子說，媽媽什麼都吃，很均衡，倒是很喜歡喝湯，還有早上都要喝一杯黑咖啡，這個習慣已經幾10年了，還有中午到了社區中庭，就會帶著到樓下曬曬太陽走走。

阿嬤 汐止 咖啡

延伸閱讀

汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

重陽敬老金10/22入帳 新北汐止區匯款比例近9成3

台北醫院全新導引系統 病人「找到方向」就能安心就醫

還想前往花蓮災區協助清理？胸腔科專家呼籲志工勿忘先做「1動作」自保

相關新聞

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢...

罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但...

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．...

石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

重陽節前，各區公所也加緊腳步為99歲以上人瑞送上市府及衛福部準備的重陽禮品。今年石門區有五位100歲以上人瑞，區長親自走訪人瑞家中送上重陽禮品與禮金，並且與人瑞話家常，聊聊長壽的秘訣與養生之道。

重陽節小確幸 金山區公所發放敬老超商禮券

重陽佳節到來，近年來金山區公所都會在佳節前發放重陽禮券，讓長輩除了有市府給的重陽禮金之外，另外有公所致贈的三百元禮券紅包，讓長輩可以自行決定要為自己添購的重陽禮品。而重陽禮券本週開始發放，採分里、分流的方式領取，讓輪到的長輩，可以到場快速的領到紅包，感受到滿滿的祝福。

瑞芳區鶴齡早健會重陽敬老 長者歡聚共度佳節

為迎接重陽節到來，新北市瑞芳區鶴齡早健會於今(28)日舉辦重陽敬老餐會，席開30桌，邀請九份地區的長者齊聚一堂，共度溫馨佳節，現場氣氛熱鬧溫馨，笑聲不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。