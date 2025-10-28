瑞芳區鶴齡早健會重陽敬老 長者歡聚共度佳節

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
鶴齡早健會舉辦重陽敬老餐會，向長者們致上祝福。 圖／觀天下有線電視提供
鶴齡早健會舉辦重陽敬老餐會，向長者們致上祝福。 圖／觀天下有線電視提供

為迎接重陽節到來，新北市瑞芳區鶴齡早健會於今(28)日舉辦重陽敬老餐會，席開30桌，邀請九份地區的長者齊聚一堂，共度溫馨佳節，現場氣氛熱鬧溫馨，笑聲不斷。

活動中特別針對80歲以上長者發送重陽敬老紅包，表達對長輩的敬意與祝福，讓長者們都露出開心笑容。鶴齡早健會理事長許立育表示，希望藉由活動傳遞敬老愛老的精神，讓社區的長者感受到社會的關懷與溫暖。

當日包括立法委員廖先翔、市議員林裔綺、瑞芳區長楊勝閔等人皆親自到場，向長者們致上祝福，並與大家共餐同樂，一同歡慶重陽節。活動最後每人還有一份紀念品，收穫滿滿。

市議員林裔綺表示，重陽節是屬於長者的節日，各社區與團體都積極舉辦各式敬老活動，展現出在地對長輩的關懷與尊敬，也期盼藉此促進世代間的交流，共創健康幸福的高齡友善社區。

瑞芳 重陽節

相關新聞

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢...

罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但...

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．...

石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

重陽節前，各區公所也加緊腳步為99歲以上人瑞送上市府及衛福部準備的重陽禮品。今年石門區有五位100歲以上人瑞，區長親自走訪人瑞家中送上重陽禮品與禮金，並且與人瑞話家常，聊聊長壽的秘訣與養生之道。

重陽節小確幸 金山區公所發放敬老超商禮券

重陽佳節到來，近年來金山區公所都會在佳節前發放重陽禮券，讓長輩除了有市府給的重陽禮金之外，另外有公所致贈的三百元禮券紅包，讓長輩可以自行決定要為自己添購的重陽禮品。而重陽禮券本週開始發放，採分里、分流的方式領取，讓輪到的長輩，可以到場快速的領到紅包，感受到滿滿的祝福。

