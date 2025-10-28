瑞芳區鶴齡早健會重陽敬老 長者歡聚共度佳節

為迎接重陽節到來，新北市瑞芳區鶴齡早健會於今(28)日舉辦重陽敬老餐會，席開30桌，邀請九份地區的長者齊聚一堂，共度溫馨佳節，現場氣氛熱鬧溫馨，笑聲不斷。

活動中特別針對80歲以上長者發送重陽敬老紅包，表達對長輩的敬意與祝福，讓長者們都露出開心笑容。鶴齡早健會理事長許立育表示，希望藉由活動傳遞敬老愛老的精神，讓社區的長者感受到社會的關懷與溫暖。

當日包括立法委員廖先翔、市議員林裔綺、瑞芳區長楊勝閔等人皆親自到場，向長者們致上祝福，並與大家共餐同樂，一同歡慶重陽節。活動最後每人還有一份紀念品，收穫滿滿。

市議員林裔綺表示，重陽節是屬於長者的節日，各社區與團體都積極舉辦各式敬老活動，展現出在地對長輩的關懷與尊敬，也期盼藉此促進世代間的交流，共創健康幸福的高齡友善社區。