重陽節小確幸 金山區公所發放敬老超商禮券
重陽佳節到來，近年來金山區公所都會在佳節前發放重陽禮券，讓長輩除了有市府給的重陽禮金之外，另外有公所致贈的三百元禮券紅包，讓長輩可以自行決定要為自己添購的重陽禮品。而重陽禮券本週開始發放，採分里、分流的方式領取，讓輪到的長輩，可以到場快速的領到紅包，感受到滿滿的祝福。
金山區長劉昌松說，金山區65歲以上長輩有4274位，銀髮比例高達21%，公所近年來取消齊聚的大型餐會，以分里分流的方式，邀請長輩到公所領取重陽禮券。選定方便好使用的超商禮券，金山區公所從本週一開始發放，為期五天的時間發放完畢，也向長輩致上佳節祝福。
金山區公所每年為了傳遞敬老誠摯的心意，並減少長輩領取禮券的等候時間，總會規劃分批分流的領取方式，將15個里分為5天發放，方便長輩快速的領取。
金山區長劉昌松再指出，而敬老禮券還選用街上隨處可見的便利超商禮券，讓長輩隨處都可以為自己添購禮品，而且使用上既彈性又方便。金山區公所希望以這份誠摯的心意祝福長輩佳節愉快。
