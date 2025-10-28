民進黨團要求新北普發現金加碼 盼侯友宜別讓市民失望

中央宣布11月起普發每人1萬元現金，民進黨新北市議會黨團今於市政總質詢時要求市府應跟進，盼市長侯友宜展現決斷力，讓經濟效益留在地方，別讓市民失望。同時，民進黨團提案成立「振興新北產業復甦普發現金小組」，推動特別預算自治條例，給予市府法源普發現金。

民進黨團總召廖宜琨指出，中央透過「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，普發現金1萬元，以新北404萬人口計算可創造404億元商機，是振興地方經濟的絕佳機會。他強調，市府應明確表態支持普發現金並加碼，讓中央資源在地循環，市政須回應民意。

新北市議員鍾宏仁也說，新北有全國最多傳統市場及夜市，攤商多屬經濟弱勢，疫情與物價上漲雙重夾擊後又遇非洲豬瘟衝擊，更顯現金普發的重要。他建議市府應加碼推出「加倍券」、舉辦美食節與購物節等活動，刺激在地消費，擴大經濟乘數效果。

新北市議員周雅玲質疑，距離中央11月發放時間已不遠，市府至今未見任何具體優惠政策或活動設計，「不要讓新北店家再次失望。」

新北市議員彭佳芸認為，普發現金與地方加碼並非口號，而是城市競爭力展現，台北、桃園、新竹、花蓮、台中、台南等地皆已行動，新北人口最多、財政也穩健，卻遲未表態，恐讓市民產生相對剝奪感。

新北市議員鄭宇恩指出，普發現金並非新例，如重陽禮金發放給長者一樣，青年也有需求。他建議可比照重陽禮金的發放帳戶直接匯入現金，以減少高齡者遭釣魚網站詐騙風險。

新北市議員張嘉玲則以財政數據為例，批評市府「說發不出員工薪水」是情勒。她指出，新北112至113年超徵稅收已達200.97億元，若再溯及110年度總額更破355億，財政充裕並非問題。她說，議會提案「特別預算自治條例」，提供法源讓市府普發現金，不僅金額可談、文字也有彈性，不該被抹煞。