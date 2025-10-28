石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

重陽節前，各區公所也加緊腳步為99歲以上人瑞送上市府及衛福部準備的重陽禮品。今年石門區有五位100歲以上人瑞，區長親自走訪人瑞家中送上重陽禮品與禮金，並且與人瑞話家常，聊聊長壽的秘訣與養生之道。

石門區長吳家兆說，近來由市府發放的重陽禮金，若是選擇存入帳戶的長輩，禮金都於上週入帳，若是選擇領現金的長輩，在12/12前都可以到石門區公所臨櫃領取。而百歲以上的人瑞，公所也都會代表市長一一親自走訪人瑞家中關懷並送上重陽禮品，祝福人瑞長輩們在地樂活、健康長壽。

除了市府與中央準備的禮金禮品，還有公所特別為長輩準備的加熱即食物資以及抗寒必備的溫暖毛毯，就是要給人瑞長輩們最實質、最溫暖的佳節禮物。

石門區長吳家兆特別表示，有一位百歲人瑞更是相當好學，在前往致贈禮品時，長輩正好在日托中心活動上課，為此也將金鎖片及禮品親自送到日托給長輩，除了鼓勵長輩多多外出吸收新知與運動，更加也希望每一位人瑞長輩都可以感受到來自市府與石門公所的祝福，在這個專屬於長輩的節日裡感受到備受重視與滿心溫暖。