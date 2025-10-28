快訊

批民進黨總質詢淪政論秀 新北藍營：議會不是政論節目

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
國民黨團書記長王威元批評，議會質詢有著眼於市民福祉與市政發展，而不是炒作對立與政黨內鬥。圖／新北市國民黨團提供
國民黨團書記長王威元批評，議會質詢有著眼於市民福祉與市政發展，而不是炒作對立與政黨內鬥。圖／新北市國民黨團提供

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨多位議員聚焦國民黨內部黨務、政黨合作及兩岸立場等議題，引發國民黨團不滿，痛批整場質詢淪為「政論節目現場」，已嚴重偏離市政監督主軸，呼籲民進黨應回歸理性問政、聚焦市政建設。

國民黨團書記長王威元指出，議員質詢本應著眼於市民福祉與市政進展，如流感防疫、食品安全、交通建設及用電穩定等民生議題，批評民進黨議員「不務正業」，將寶貴的議會質詢時間用來炒作藍綠對立，淪為政黨內鬥與話語權爭奪的舞台。

王威元表示，民進黨若認為政黨發展會影響城市治理，那更應該拿出具體建設規畫，與市府團隊協商討論，而非利用議事殿堂「辦黨務研討會」。他直言，民進黨這場質詢讓市民看不到任何政策進展，徒增政治對立與民眾厭倦。

副書記長黃心華則語帶諷刺表示，民進黨議員既對國民黨事務如此關心，「需不需要我們幫忙送入黨申請書？推薦人我們都有。」他也反問，「民進黨這麼關心李四川、劉和然、黃國昌要不要選新北市長，卻不關心自家候選人，請問蘇巧慧知道嗎？」

針對民進黨拋出的「普發現金4.6萬元」議題，國民黨團回應，若市府財政許可、又不影響重大建設推動，並不反對討論。但根據市府評估，全市發放4.6萬需高達1800億元，新北統籌分配款僅300多億元，根本無法負擔，除非「賣公園、賣大樓」籌資，才能成案。

國民黨團批評，當初反對普發的是民進黨，如今又主張普發，立場反覆、說法包牌，完全不顧財政紀律。並指出新北市人均分配統籌款僅2.3萬元，遠低於新竹市的6.5萬元，財政條件落差懸殊，不能一概而論。

國民黨團也呼籲，民進黨應珍惜市民託付，停止把議會當作政治舞台，回歸專業監督本務，與市府攜手推動市政建設，讓新北在競爭中前進，展現真正為民著想的政治風範。

國民黨團副書記長黃心華諷刺，綠議員如此關心國民黨，「需不需要幫忙送入黨申請書？」圖／新北市國民黨團提供
國民黨團副書記長黃心華諷刺，綠議員如此關心國民黨，「需不需要幫忙送入黨申請書？」圖／新北市國民黨團提供

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢...

罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但...

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．...

石門區長親送人瑞重陽禮品 話家常兼送祝福

重陽節前，各區公所也加緊腳步為99歲以上人瑞送上市府及衛福部準備的重陽禮品。今年石門區有五位100歲以上人瑞，區長親自走訪人瑞家中送上重陽禮品與禮金，並且與人瑞話家常，聊聊長壽的秘訣與養生之道。

重陽節小確幸 金山區公所發放敬老超商禮券

重陽佳節到來，近年來金山區公所都會在佳節前發放重陽禮券，讓長輩除了有市府給的重陽禮金之外，另外有公所致贈的三百元禮券紅包，讓長輩可以自行決定要為自己添購的重陽禮品。而重陽禮券本週開始發放，採分里、分流的方式領取，讓輪到的長輩，可以到場快速的領到紅包，感受到滿滿的祝福。

瑞芳區鶴齡早健會重陽敬老 長者歡聚共度佳節

為迎接重陽節到來，新北市瑞芳區鶴齡早健會於今(28)日舉辦重陽敬老餐會，席開30桌，邀請九份地區的長者齊聚一堂，共度溫馨佳節，現場氣氛熱鬧溫馨，笑聲不斷。

