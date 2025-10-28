批民進黨總質詢淪政論秀 新北藍營：議會不是政論節目

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨多位議員聚焦國民黨內部黨務、政黨合作及兩岸立場等議題，引發國民黨團不滿，痛批整場質詢淪為「政論節目現場」，已嚴重偏離市政監督主軸，呼籲民進黨應回歸理性問政、聚焦市政建設。

國民黨團書記長王威元指出，議員質詢本應著眼於市民福祉與市政進展，如流感防疫、食品安全、交通建設及用電穩定等民生議題，批評民進黨議員「不務正業」，將寶貴的議會質詢時間用來炒作藍綠對立，淪為政黨內鬥與話語權爭奪的舞台。

王威元表示，民進黨若認為政黨發展會影響城市治理，那更應該拿出具體建設規畫，與市府團隊協商討論，而非利用議事殿堂「辦黨務研討會」。他直言，民進黨這場質詢讓市民看不到任何政策進展，徒增政治對立與民眾厭倦。

副書記長黃心華則語帶諷刺表示，民進黨議員既對國民黨事務如此關心，「需不需要我們幫忙送入黨申請書？推薦人我們都有。」他也反問，「民進黨這麼關心李四川、劉和然、黃國昌要不要選新北市長，卻不關心自家候選人，請問蘇巧慧知道嗎？」

針對民進黨拋出的「普發現金4.6萬元」議題，國民黨團回應，若市府財政許可、又不影響重大建設推動，並不反對討論。但根據市府評估，全市發放4.6萬需高達1800億元，新北統籌分配款僅300多億元，根本無法負擔，除非「賣公園、賣大樓」籌資，才能成案。

國民黨團批評，當初反對普發的是民進黨，如今又主張普發，立場反覆、說法包牌，完全不顧財政紀律。並指出新北市人均分配統籌款僅2.3萬元，遠低於新竹市的6.5萬元，財政條件落差懸殊，不能一概而論。