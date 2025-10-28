民代籲新北設置智慧遮陽傘 侯友宜允3個月內擇點試辦

夏季高溫衍生熱危害，為減輕行人曝曬情形，新北市議員張嘉玲今在市政總質詢中建議市府參考韓國經驗，在路口、候車亭與行人穿越熱點設置「智慧遮陽傘」。市長侯友宜當場允諾，3個月內找出合適試辦地點，若效果良好，未來將擴大推廣。

張嘉玲指出，行人在酷暑下等候紅燈常因耐不住高溫冒險闖越馬路，根據研究顯示，行人可忍受的曝曬時間僅約60秒，但目前新北仍有586處路口紅燈周期超過210秒。她認為，市府雖已改善多處人行道環境，但氣候變遷趨勢下，應納入熱島效應思維，全面檢討道路設計與通勤環境。

她以韓國首爾導入「智慧遮陽傘」為例，該設備不僅可遮陽，還具備噴霧降溫、CCTV監控、LED照明及環境感測等多功能，並可依據風速與溫度自動開關。韓國自2017年起已設置逾1.7萬面，獲得市民高度好評，也曾獲國際環保獎項肯定。

侯友宜表示，市府3、4年前即注意到氣候異常問題，曾將紅燈周期從240秒降至210秒，目前仍積極檢討優化。他認同遮陽傘有助改善行人通行品質，強調「只要地點安全、不影響視線與通行，我們就來做」。他指示交通局與教育局研擬試辦計畫，初步建議從市府、公所、輕軌出入口及學校周邊等公有場域著手，3個月內完成點位選定與規畫。

張嘉玲則強調，市府過去評估常因空間不足或店家視線遮蔽等因素而未設置候車亭，智慧遮陽傘作為非固定式設施，有機會突破限制，盼市府跨局處合作盤點潛在場域，讓新北成為全台試辦示範城市。