聽新聞
0:00 / 0:00

民代籲新北設置智慧遮陽傘 侯友宜允3個月內擇點試辦

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
夏季高溫衍生熱危害，為減輕行人曝曬情形，新北市議員張嘉玲建議市府參考韓國經驗，在路口、候車亭與行人穿越熱點設置「智慧遮陽傘」。聯合報系資料照
夏季高溫衍生熱危害，為減輕行人曝曬情形，新北市議員張嘉玲建議市府參考韓國經驗，在路口、候車亭與行人穿越熱點設置「智慧遮陽傘」。聯合報系資料照

夏季高溫衍生熱危害，為減輕行人曝曬情形，新北市議員張嘉玲今在市政總質詢中建議市府參考韓國經驗，在路口、候車亭與行人穿越熱點設置「智慧遮陽傘」。市長侯友宜當場允諾，3個月內找出合適試辦地點，若效果良好，未來將擴大推廣。

張嘉玲指出，行人在酷暑下等候紅燈常因耐不住高溫冒險闖越馬路，根據研究顯示，行人可忍受的曝曬時間僅約60秒，但目前新北仍有586處路口紅燈周期超過210秒。她認為，市府雖已改善多處人行道環境，但氣候變遷趨勢下，應納入熱島效應思維，全面檢討道路設計與通勤環境。

她以韓國首爾導入「智慧遮陽傘」為例，該設備不僅可遮陽，還具備噴霧降溫、CCTV監控、LED照明及環境感測等多功能，並可依據風速與溫度自動開關。韓國自2017年起已設置逾1.7萬面，獲得市民高度好評，也曾獲國際環保獎項肯定。

侯友宜表示，市府3、4年前即注意到氣候異常問題，曾將紅燈周期從240秒降至210秒，目前仍積極檢討優化。他認同遮陽傘有助改善行人通行品質，強調「只要地點安全、不影響視線與通行，我們就來做」。他指示交通局與教育局研擬試辦計畫，初步建議從市府、公所、輕軌出入口及學校周邊等公有場域著手，3個月內完成點位選定與規畫。

張嘉玲則強調，市府過去評估常因空間不足或店家視線遮蔽等因素而未設置候車亭，智慧遮陽傘作為非固定式設施，有機會突破限制，盼市府跨局處合作盤點潛在場域，讓新北成為全台試辦示範城市。

行人 侯友宜 氣候變遷

延伸閱讀

淡海新市鎮建設失衡？議員籲市府補齊機能

教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

議員憂心新北美術館成蚊子館 侯友宜：會打造一日旅遊圈

相關新聞

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢...

罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但...

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．...

民代籲新北設置智慧遮陽傘 侯友宜允3個月內擇點試辦

夏季高溫衍生熱危害，為減輕行人曝曬情形，新北市議員張嘉玲今在市政總質詢中建議市府參考韓國經驗，在路口、候車亭與行人穿越熱...

淡海新市鎮建設失衡？議員籲市府補齊機能

淡海新市鎮人口突破6萬，但學校與交通設施仍明顯不足。新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢中指出，當地居民反映教育資源分配不均、...

常挖路惹怨！北市調整規費路段採分級制 議員籲要有延期罰則

為避免道路常修補惹民怨，北市工務局提出明年度調高常挖路管線單位規費計算，市長蔣萬安需加入社會成本考量，工務局表示，除基本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。