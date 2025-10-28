淡海新市鎮人口突破6萬，但學校與交通設施仍明顯不足。新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢中指出，當地居民反映教育資源分配不均、公車路網未完善、機能仍不如舊市區。對此，市長侯友宜回應，將逐步補齊淡海生活機能。

鄭宇恩指出，淡海新市鎮被視為新北市的重要擴張區，但實際發展卻未能跟上人口成長。他批評，市府過去口口聲聲說「只要有人就會蓋學校」，但在地居民多次反映孩子無法就近入學，甚至出現小孩多、教室卻不夠的情況。他呼籲市府應加快校舍規畫與增班速度，避免讓新市鎮孩子受教育資源不足所苦。

此外，交通問題亦是居民反映最頻繁的議題之一。鄭宇恩提到，淡海地區目前捷運僅通至淡水，輕軌轉乘不夠便利，公車路線不夠密集，導致通勤不便。他也批評社福與醫療資源不足，未能對應逐漸成長的人口規模，建議市府應以「完全生活圈」為目標推動。

對此，新北市長侯友宜回應，淡海新市鎮的生活機能正在一步一步建立，包含交通、學校、醫療、社福設施及市政中心等都會持續補齊。他表示，目前市府已投入大量資源與規畫，未來將持續推動，打造完整生活圈。