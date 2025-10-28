聽新聞
緊鄰捷運科技大樓新停車場啟用 免費停車時間曝光
台北市大安區科技大樓地下停車場今天啟動，北市交通局介紹，全數共計548格車位，從即日起到11月15日免費停車。日後地上樓層也啟用里民活動中心、社區公共托育等空間。
交通局副局長葉梓銓介紹，大安區科技大樓地下停車場，共計有小型車停車位113格、大型重機車停車位3格、機車停車位196格，自行車停車位236格。並於即日起到12時免費停車，到11月16日零時收費。
他說，該停車場最大的特色是與捷運共構，屆時民眾開車、騎車或騎腳踏車也可以轉乘捷運文湖線。尤其是自行車格數多，盼鼓勵社區、居民或商家等多使用綠運輸。
北市停管處說，停車場是從民國110年4月，並於今天啟用，日後將依照自治條例收費，訂定費率為小型車、大型重型機車，計時收費每日9時至21時，每小時50元、21時至翌日9時每小時10元。
小型車全日月票5760元、大型重型機車月票最高售價為2880元，機車計時收費10元，當日當次最高收費上限30元，機車全日月票300元。自行車計時收費5元，當日當次上限10元，自行車全日月票150元。
另外，停管處表示，地上樓層日後也規畫與捷運站的連通道出入口、自行車停車區、社區公共托育家園、里民活動中心等，成為提供社區居民休憩交流與捷運轉乘的重要場所。
