快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

聽新聞
0:00 / 0:00

緊鄰捷運科技大樓新停車場啟用 免費停車時間曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市停管處說，停車場是從民國110年4月動工，日後將依照自治條例收費訂定費率。記者邱書昱／攝影
北市停管處說，停車場是從民國110年4月動工，日後將依照自治條例收費訂定費率。記者邱書昱／攝影

台北市大安區科技大樓地下停車場今天啟動，北市交通局介紹，全數共計548格車位，從即日起到11月15日免費停車。日後地上樓層也啟用里民活動中心、社區公共托育等空間。

交通局副局長葉梓銓介紹，大安區科技大樓地下停車場，共計有小型車停車位113格、大型重機車停車位3格、機車停車位196格，自行車停車位236格。並於即日起到12時免費停車，到11月16日零時收費。

他說，該停車場最大的特色是與捷運共構，屆時民眾開車、騎車或騎腳踏車也可以轉乘捷運文湖線。尤其是自行車格數多，盼鼓勵社區、居民或商家等多使用綠運輸。

北市停管處說，停車場是從民國110年4月，並於今天啟用，日後將依照自治條例收費，訂定費率為小型車、大型重型機車，計時收費每日9時至21時，每小時50元、21時至翌日9時每小時10元。

小型車全日月票5760元、大型重型機車月票最高售價為2880元，機車計時收費10元，當日當次最高收費上限30元，機車全日月票300元。自行車計時收費5元，當日當次上限10元，自行車全日月票150元。

另外，停管處表示，地上樓層日後也規畫與捷運站的連通道出入口、自行車停車區、社區公共托育家園、里民活動中心等，成為提供社區居民休憩交流與捷運轉乘的重要場所。

大安區科技大樓地下停車場，共計有小型車停車位113格、大型重機車停車位3格、機車停車位196格，自行車停車位236格。記者邱書昱／攝影
大安區科技大樓地下停車場，共計有小型車停車位113格、大型重機車停車位3格、機車停車位196格，自行車停車位236格。記者邱書昱／攝影

自行車 車位 捷運

延伸閱讀

高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

北捷科技大樓站新出口預計115年開放 停車場先啟用

樹林首條捷運土城樹林線將全面動工 土城高架段最快年底前開工

追非洲豬瘟！中檢今傳豬農父子、獸醫、動保技佐4人 全做手機採證

相關新聞

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢...

罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但...

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．...

民代籲新北設置智慧遮陽傘 侯友宜允3個月內擇點試辦

夏季高溫衍生熱危害，為減輕行人曝曬情形，新北市議員張嘉玲今在市政總質詢中建議市府參考韓國經驗，在路口、候車亭與行人穿越熱...

淡海新市鎮建設失衡？議員籲市府補齊機能

淡海新市鎮人口突破6萬，但學校與交通設施仍明顯不足。新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢中指出，當地居民反映教育資源分配不均、...

常挖路惹怨！北市調整規費路段採分級制 議員籲要有延期罰則

為避免道路常修補惹民怨，北市工務局提出明年度調高常挖路管線單位規費計算，市長蔣萬安需加入社會成本考量，工務局表示，除基本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。