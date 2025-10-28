粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天，在新北市土城、板橋舉行祈安賜福贊境暨「土城北辰宮48週年慶」及「慈惠宮．拱天宮百年會香祈福踩街」活動。預計將吸引大批香燈腳與民眾共襄盛舉，新北警也將部署優勢警力進行交通疏導規劃。

新北市警局指出，白沙屯媽祖贊境行程自10月31日上午7時30分於土城北辰宮舉行「起馬炮」儀式啟駕，神轎沿途行經五雲宮、三元宮、震安宮及福林宮等廟宇，中午駐駕五穀先帝廟，傍晚回鑾北辰宮。翌日（11月1日）上午7時再度起駕，途中停駕中和北海宮及鎮南宮，中午於土城假日藝術中心廣場駐駕，下午2時由板橋慈惠宮於華德公園接駕進入板橋區，沿線巡行妙雲宮、接雲寺及重慶路一帶，晚間駐駕於慈惠宮。

11月2日上午8時整，白沙屯媽祖於板橋慈惠宮燃點「起馬炮」後啟駕出發，行經鎮發宮、四維公園、慈后宮、新北市政府及六房媽新北分會紅壇祈福，沿途人潮熱烈、香煙裊裊，傍晚返駕完成為期三日的贊境活動。

新北警為維持活動秩序與行車安全，10月31日至11月1日土城地區金城路、延壽路、中正路及和平路部分路段將視隊伍進度彈性開放或封閉。11月1日至11月2日板橋地區慈惠宮周邊府中路、西門街、四維路及海山路等路段採分時段管制。警方提醒民眾提前規劃行程，避開交通瓶頸與尖峰時段，並建議多利用捷運板南線或環狀線前往，以節省通行時間。