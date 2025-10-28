普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今天為新北議會市政總質詢第一天，新北市長侯友宜出席備詢，普發現金一萬即將發放，新北市議員廖宜琨送上玩具鈔並呼籲新北市加碼。記者葉信菉／攝影
中央確定將於11月起普發現金1萬元，民進黨新北市議會黨團也呼籲市府加碼普發每人4.6萬元，新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢中強調，市府每年編列數十億元敬老金與社會福利預算，既有能力照顧長者，也應考慮照顧年輕人，「就看市府用什麼態度面對」。

市長侯友宜表示，「尊重議會決議，但自治條例不能抵觸中央法律，照顧人民也要遵守財政紀律。」他指出，新北市每人平均分配到的統籌分配款僅2.3萬元，遠低於新竹市的6.5萬元，加上新北仍有累積虧損的887億元債務待償，「若真要普發4.6萬，是不是要我賣大樓、賣公園來換現金？」

侯友宜強調，中央有其財政基礎，各縣市條件不同，不能以偏概全。他也呼籲議員在推動普發政策時，應審慎評估財源與可行性，避免陷入民粹或空頭支票。

至於中央規劃的現金發放將採「線上登記入帳」、「ATM提領」等方式，鄭宇恩也表達資安疑慮，擔心長者可能誤入釣魚網站、遭詐騙，建議市府提供現有的帳戶資料予中央，讓長者能直接入帳。

侯友宜則回應，會與中央進一步溝通發放細節，也願意評估是否提供市府帳戶資料協助發放作業，「只要中央願意，我們會積極配合，讓長者安心領得到、領得安全。」

今天為新北議會市政總質詢第一天，新北市長侯友宜（中）出席備詢，普發現金一萬即將發放，新北市議員廖宜琨（右）送上玩具鈔並呼籲新北市加碼。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜表示尊重議會決議，但自治條例不能抵觸中央法律。記者張策／攝影
