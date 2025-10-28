台北市評估財務不普發現金 議員轟雙標 蔣萬安這樣說

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今主持公安會報，媒體堵訪蔣，針對市府不打算普發現金議題。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今主持公安會報，媒體堵訪蔣，針對市府不打算普發現金議題。記者林麗玉／攝影

北市藍綠黨團提案普發現金北市府今天評估報告出爐，認為台北市財政狀況沒有理由樂觀，現階段沒有普發現金條件。引發藍綠議員炸鍋，台北市長蔣萬安今主持公安會報前被媒體堵訪，蔣萬安說，財政局整體衡量北市財政及接下來各項重大建設需求，會持續跟議會溝通。

民進黨北市議會黨團，基於新財劃法，北市府增加4百多億元統籌款，加上地方稅收超收，提案北市普發市民每人2萬1千元；國民黨團則是提案普發現金，金額由北市府衡酌財政狀況。

財政局今天評估報告出爐，結論是衡酌北市整體財政狀況，中央地方事權難釐清，目前很難明確掌握財源增加情形，北市財政狀況沒有理由樂觀，未來財源高度不確定性，現階段台北市沒有普發現金條件。

財政局長胡曉嵐今天赴議會財建委員會報告表示，北市府普發現金案研議結果，認為中央與地方的中央稅收與地方稅收結構不同，地方稅八成以上是跟特定對象徵收，與中央稅收結構完全不同，加上國際普發現金的案例，普發現金是由中央發放，中央普發現金的確有其公平性。

胡曉嵐提到，由於中央國稅這三年超收狀況很明顯，從111至113 年分別超收21%、13％及16％；明顯高於地方稅超收的2.6% -0.14％及4.5％。國稅與地方稅來源也不同，這十年來，國稅超收1兆6千多億元，增加兩倍；不過地方稅超收687億元，地方稅超收僅十年前增加2成。

胡提到，加上接下來台北市的重大建設包括蓋捷運、市場改建、老舊校舍改建等，將需要4800億元，同時加上中央與地方事權尚待釐清，包括中央刪減捷運等補助款等理由，北市目前很難明確掌握財源增加情形，加上增加財源有限，坦言北市財政狀況沒有理由樂觀，加上財源高度不確定性，現階段台北市沒有普發現金條件。

不過北市府評估不普發現金，引發藍綠議員砲轟，蔣萬安今天被問及是否不普發現金？蔣說，會持續跟議會溝通。

