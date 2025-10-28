罰不罰？ 新壽南港轉運站年底完工可延期 這問題最難解

台北市議會交通委員會今早赴新光人壽與台北市府BOT案的「南港轉運站」考察。公運處說明，原先預計12月14日要完工啟用，但目前進度落後近14％，新壽也已向財政部申請展延135日，預計11月初拿到正式公文，屆時啟用期限會落在明年4月28日。

北市公運處長林昆振簡報，南港轉運站在109年由新壽簽訂契約，許可期間50年的BOT案，預計興建地上19層、地下4層的建物，並於112年1月4日開工，按契約要於114年12月14日啟用。然而，截至今年9月30日止，預計進度應達98.41%，但工程落後13.91％，實際進度84.5％。

林昆振說，今年4月時工程進度落後5％，就要求新壽提出改善計畫，但雙方認定的項目未有共識，新壽因而向財政部調解程序辦理，申請展延333日，目前經協調，雙方同意為展延135日，但仍待正式公文。

交通委員會第一召集人游淑慧詢問，在工期延宕部分，新壽為什麼主張沒有延宕？當時投資計畫裡面不是都要先行預估工期？她也說，當初新壽更改了營造公司、轉運站協力廠商等，北市府都有同意，現在只是要求按時完工，「拖那麼長也是晚一天獲利。」

新光人壽說明，延期部分主要是在準備動工時，發現該地為不可建築的法定空地，期間又遇上Covid 19，這部分已向財政部協調。另外，目前地上三樓、地下一樓銜接台鐵的連通道，今年1月初已發函協助，但尚未獲得共識，造成帷幕牆、景觀設施無法施作。

新壽說，財政部通過展延，主要是認為一些責任不可歸咎於新壽，同時新壽現在仍持續趕工，但再加速也擔心會影響到公共安全。「公司投資幾百億元，也受到金管會高度關注，不會故意拖延。」

此外，游淑慧也詢問新新併的主體移轉問題。林昆振說，北市府今年三月份有發府函給新光，若合併有助於提升工程趕工計畫，讓整個工程不落後，就會同意新新併之後的主權。目前新新併是在明年，期限之內會做最後確認。

同時，未如期完工的懲罰性違約金、每日30萬元。林昆振也說，由於新壽已向財政部爭取135日展延，所以日期會延長到2026年4月18日，「雖然目前是雙方同意，但財政部尚未正式公文，預計11月初會發文，但仍要以實際拿到為主。」