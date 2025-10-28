北市普發2萬1沒了 市府曝理由綠轟蔣萬安說一套做一套

北市普發現金案，北市府評估後，認為台北市財政狀況沒有理由樂觀，未來財源高度不確定性，現階段台北市沒有普發現金條件。引發藍綠議員炸鍋，民進黨議員轟蔣萬安雙標，不願意還稅於民說一套做一套；國民黨議員則認為，市府若財源有限，應評估3000、5000元或消費券都可以。

財政局今天赴議會財建委員會報告普發現金案，財政局最終評估表示「沒有普發現金條件。」

民進黨議員陳賢蔚砲轟，蔣萬安不願意還稅於民，有這樣的立場才會有這樣的報告，中央面對的是2300萬人，台北市僅有240多萬人，北市府就一句話說不發，如果蔣萬安願意還稅於民，應該還是生得出錢，不過現在卻是連金額、替代方案也不願意研究，「說一套做一套。」

國民黨議員鍾小平也說，國民黨提案版本是要市府研議放多少錢，也沒有要求發多少，如果每人要發2萬、3萬北市府會破產，但如果研議預算10億、20億、30億元來拉，市府應該要思考一下。

國民黨議員秦慧珠也說，黨團開會的時候也有討論到這部分，市府現在態度是堅決不願意發，但因外界期待非常高，她個人認為，市府現在這樣的態度可能很多人無法接受，第一，中央今年給通籌款扣掉中央刪減的補助款還有200多億元，也並非要求每年發。

秦說，如果每人發5000元需122億元，發3000元要73億元，甚至不發現金也可以提消費券等方向，只能在台北市用，振興北市商業，建議也可以以發3000元消費券方式思考。

洪婉臻提到，這次國民黨與民眾黨都支持發現金提案，北市府不是沒有超收，財政局的理由億元不能接受；張文潔也轟蔣萬安不要雙標，該還給大家的，還是要還給大家是把民意當什麼？市長要有一定高度，不要當政治變色龍？

召集人林世宗說，他在財建委員會1、20年，難得這提案藍綠有共識，北市府應該要積極面對，做出好的結論，一個人發1萬元也不過244億元，對台北市政府來說只是塞牙縫，但對市民、攤商感覺完全不同。

並且裁示國、民黨兩黨團提案通過付委，並且要求財政局來委員會專案報告「還稅於民如何因應，是否用消費券因應？」付委後送大會由所有議員討論，讓社會公評。

根據北市府財政局報告，北市府普發現金案研議結果，認為中央與地方的中央稅收與地方稅收結構不同，地方稅八成以上是跟特定對象徵收，與中央稅收結構完全不同，加上國際普發現金的案例，普發現金是由中央發放，中央普發現金的確有其公平性。

另外，中央國稅這三年超收狀況很明顯，從111至113 年分別超收21%、13％及16％；明顯高於地方稅超收的2.6% -0.14％及4.5％。加上接下來北市重大建設包括蓋捷運、市場改建、老舊校舍改建等，將需要4800億元，同時中央與地方事權尚待釐清，包括中央刪減捷運等補助款等理由，北市目前很難明確掌握財源增加情形，北市財政沒有理由樂觀，加上財源高度不確定性，現階段台北市沒有普發現金條件。