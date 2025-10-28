民代建議蘆洲捷運機廠建幼兒園 侯友宜表示樂觀其成

新北市捷運公司在環狀線南機廠內設立非營利幼兒園，服務捷運公司員工與當地托幼需求，新北市議員彭佳芸今天在總質詢中表示，蘆洲區有中和新蘆線機廠，集賢公園現正建置環狀線北環段北機廠，這2處是否比照南機廠設置幼兒園，開放部分名額服務當地社區。市長侯友宜表示樂觀其成，評估可行就去做。

彭佳芸指出，蘆洲捷運機廠多，機廠佔地廣大，希望市府在中和新蘆線機廠、環狀線北機廠2處與台北大眾捷運公司等相關單位協調，建置員工幼兒園，並開放部分名額給地方社區報名。

侯友宜表示，機廠裡面建置幼兒園他也很開心，新店一案捷運公司做得很好，議員建議的這幾處如果也建置幼兒園「我是樂觀其成」，請捷運工程局、新北大眾捷運公司評估，「評估可行我就做」。議員提問是否也可開放地方名？侯回應「可以啊！」