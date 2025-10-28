「台北市樹」恐遭剔除保護名單？護樹團體批文化局黑箱修法

北市議會明天續審「台北市樹木保護自治條例」，護樹團體今到議會陳情並遞民間版法案給藍綠白黨團參考，他們批文化局黑箱修法，加嚴「市樹」桑科榕屬受保標準，公告刻意未通知護樹團體後續修法方向。文化局強調，過程依法辦理，將評估更有效方式轉知護樹團體。

樹保自治條例部分條文修正案，其中第3條受保護樹木的標準，將桑科榕屬樹種樹胸高直徑從80公分，加嚴至110公分以上。台灣樹人會、筑樹小丘護樹工作室、金華國中校友護樹團、綠黨等人今高喊「受保標準超重要、黑箱修法很不妙」陳情，要求北市樹木保護委員會建立公開透明機制，建置直播頻道及較易搜尋、下載的網站介面。

台灣樹人會秘書長潘翰疆指出，文化局公開諮詢程序第1次法令預告期間，護樹團體提出民間版本；但文化局第2次預告程序、線上表單意見徵集，僅邀請相關公會，卻未通知關切修法的利害關係人護樹團體，形同黑箱修法、密室諮詢。

護樹團體反對桑科榕屬加嚴受保標準，原比照文資法暫訂受保樹木修法的良善美意，現在卻偷渡嚴格限縮桑科榕屬，原樹胸高直徑為80公分大幅增加到110公分，加嚴比例37.5%，將讓北市「市樹」榕樹大幅減少受保機會。

文化局文化資源科視察宋傳明說，中央森林法規範國定老樹的樹齡是100年、樹胸徑150公分，北市樹保自治條例則是50年、80公分。

宋傳明指出，桑科榕屬即是榕樹，有些樹胸徑90公分，實際樹齡僅30年，而公園處列管榕樹的樹胸徑有些達150公分，曾有市民反映易竄根、樹木疾病，進而影響公共安全，若以樹齡50年標準，桑科榕屬則是110公分樹胸徑。

文化局強調，修法是依北市法規標準自治條例的程序，文化局去年11月至今年1月辦理市府公報第1次公告，期間「台灣樹人會」提出相關建議方向；文化局參酌意見後，6月第2次公告，除函知園藝、林業等相關公協會，也在官網公告周知，廣納市民朋友意見。

文化局說，修法草案隨後經北市樹木保護委員會幹事會、法務局法規委員會及市政會議報告討論後，送交議會審議；整體過程均依法辦理，程序公開透明，並無黑箱作業情事。另，北市樹委會會議全程在文化局官方YouTube頻道同步直播，委員會大會開放旁聽及發言機會，相關開會資料與會議紀錄均公開在文化局官網。