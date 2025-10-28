「錢留北市」普發1萬元活動擺爛? 藍議員怒撕過期回覆

中央下月普發現金1萬元，國民黨議員秦慧珠提案，要求市府推普發現金促銷方案，讓中央的普發現金消費留在台北市，振興商圈。不過北市府僅半張紙回覆議員提案，表示10月17日已函請各局處提配套，引發秦慧珠不滿，當場在委員會怒撕回覆報告。

北市財政局、產發局等今天赴議會財建委員會報告普發現金等相關議員提案，國民黨議員秦慧珠提案北市府配套中央普發現金應推行銷活動方案，讓「244億元錢留台北市」。

秦慧珠說，中央下月就要發1萬元現金，北市府要怎麼將錢擴大、振興極大化，台北市有240萬多人只要這普發1萬元都在北市消費，北市商機就會有240多億元，如果拿到外縣市花，北市就沒有受惠到，北市府應該即時推出行銷方案，綁旅遊、綁商圈、綁文化等，由北市府提供宣傳行銷，讓244億元能留在台北市，擴大商機效益。甚至吸收外縣市民眾的1萬元，也能到台北市花。

「今天都幾號了，市府還拿出一個『過期的回應』」不過秦慧珠痛批，她這提案已提很久，要求市府研擬配套，但她收到這個回覆報告相當不滿意，今天市府的說明是10月17日已函請各局處提配套，等同不重視將「錢留在台北市」，並且當場在委員會撕碎市府回函的提案報告。

秦慧珠直言，這個提案她已經講很久、提案很久，但市府就是不重視、也不重視議員提案，這個態度她沒有辦法接受，尤其中央普發現金一萬元，最快11月初錢就要進來了，現在市府應該是要「敲鑼打鼓」行銷活動了，今天可以這樣的半張紙答覆議會，是搞什麼東西？沒有辦法接受這個擺爛態度？

北市商業處長高振源表示，商業處表已經在研議抽獎活動，預計會有三千萬元的消費抽獎獎項，已經公告發包中，預計11月中就會執行，各局處包括觀傳局、文化局及文化局場館等，也會推出相關優惠，並且會整合農產、漁產等也會透過相關優惠滿額送，將普發現金的一萬元，留在台北市消費，至於獎項的三千萬元會朝使用二備金的方向因應。

不過商業處11月中才執行活動的答覆，再度引發秦慧珠不滿，秦批「報告個什麼鬼」，11月中才要公布方案，人家中央11月5日最快錢就要入帳，北市府不如人家民間商家，民間上周就有促銷方案，北市府要到11月中，民眾拿到一萬元錢都花光了，北市府才推出方案，「丟不丟臉？」

對於秦慧珠的不滿，財建委員會召集人林世宗表示，秦慧珠的提案通過，並請商業處向議員積極報告說明執行進度。