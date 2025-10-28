北捷科技大樓站新出口預計115年開放 停車場先啟用
歷經逾4年工期，台北市科技大樓站地下停車場在今天啟動試營運，即日起至11月16日開放汽車、重機及機車免費停車，共構的捷運科技大樓站2號出口則預計明年中啟用。
台北市交通局今天舉行科技大樓站地下停車場啟用典禮，交通局副局長葉梓銓致詞表示，這個停車場最大的特色，在於跟捷運系統共構，將來民眾無論開車、騎車或騎腳踏車，都可以很方便地轉乘捷運文湖線。
他說，此處設有113格小型車停車位、196格機車停車位、3格大型重型機車停車位及236格自行車位，自行車格位特別多，就是希望鼓勵民眾使用綠運輸，同時吸納社區住戶及商家停車需求。
台北市停車管理工程處表示，科技大樓站停車場新建工程在民國110年4月動工，地上層規劃捷運科技大樓站的連通道出入口、自行車停車區、社區公共托育家園、區民活動中心等設施，今天僅地下層汽、機車停車場開始試營運。
停管處表示，試營運期間開放汽、機車免費停車，將自11月16日凌晨0時起正式收費，汽車及重機每天上午9時至晚間9時費率為每小時新台幣50元，其餘時間每小時10元；機車全天計時收費10元，當日當次最高30元。
台北捷運公司表示，科技大樓站2號出口進入工程收尾階段，將進行設備測試，預計明年中開放使用。
