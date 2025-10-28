北市不普發現金！財政局報告出爐 藍綠不滿付委送大會

北市普發現金案，財政局今赴議會財建委員會報告評估結論，財政局長胡曉嵐今表示，衡酌北市整體財政狀況，加上中央地方事權難釐清，目前很難明確掌握財源增加情形，北市財政狀況沒有理由樂觀，未來財源高度不確定性，現階段台北市沒有普發現金條件。

不過北市府評估沒有普發現金的結論出爐，藍綠議員都不滿，召集人林世宗決議提案付委大會，由大會所有議員討論，由社會大眾公評。

北市議會藍綠黨團日前分別提案要求基於超徵稅收，台北市要普發現金，並且由北市財政局評估普發現金，今天財政局赴財建委員會報告評估結論。

財政局長胡曉嵐今天報告表示，北市府普發現金案研議結果，認為中央與地方的中央稅收與地方稅收結構不同，地方稅八成以上是跟特定對象徵收，與中央稅收結構完全不同，加上國際普發現金的案例，普發現金是由中央發放，中央普發現金的確有其公平性。

胡曉嵐提到，由於中央國稅這三年超收狀況很明顯，從111至113 年分別超收21%、13％及16％；明顯高於地方稅超收的2.6% -0.14％及4.5％。國稅與地方稅來源也不同，這十年來，國稅超收1兆6千多億元，增加兩倍；不過地方稅超收687億元，地方稅超收僅十年前增加2成。

胡也提到，加上接下來台北市的重大建設包括蓋捷運、市場改建、老舊校舍改建等，將需要4800億元，同時加上中央與地方事權尚待釐清，包括中央刪減捷運等補助款等理由，北市目前很難明確掌握財源增加情形，加上增加財源有限，坦言北市財政狀況沒有理由樂觀，加上財源高度不確定性，現階段台北市沒有普發現金條件。