民代籲改橋梁分流設計 盼新北導入速度分流觀念

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
新北市議員鍾宏仁（右）今在質詢中強調交通觀念應以「速度分流」為主。記者張策／攝影
新北市議員鍾宏仁今在市政總質詢中指出，新北很多橋樑因機車道設計與路口分流規畫不當，造成用路人混亂、危險。他強調，「速度分流」才是交通安全的核心觀念，呼籲市府全面檢討新闢橋梁與主要道路的機慢車道設計邏輯，讓設計回歸「安全與效率」本位。

鍾宏仁指出，過去橋梁設計多為機車與汽車物理分流，但近年來國際趨勢與研究皆顯示，肇事關鍵在於「速度差異」，若汽機車同速行駛，即無須刻意區隔。他以重新橋為例，目前快車道未禁止機車進入，但仍有傳統設計留下的機車道，使得機車常因路線複雜、空間狹小，必須交錯切換，甚至與汽車交叉衝突，反而增加危險性。

他也舉出重新路匝道與三重方向轉向車流交叉為例，指出該處設計容易讓機車轉向時與汽車「對切」，建議試辦開放一條直行車道給機車使用，並視成效調整現有結構，「該拆的就拆，不要怕麻煩。」

鍾宏仁強調，交通設計不能墨守成規，應該勇於改革，「觀念一改，很多事情就會跟著改變」，他期待侯市長任期最後一年，能在橋梁與路口交通設計上，推動觀念性改變，打造更安全友善的交通環境。

侯友宜則回應，將請交通局深入研究並持續檢討可行方案，也認同應從整體規畫與用路安全出發。他表示，市府將持續與地方民意、非營利團體對話溝通，「不是為難，是為了解決問題。」

相關新聞

樹林首條捷運土城樹林線將全面動工 土城高架段最快年底前開工

新北捷運土城樹林線關鍵標今決標，新北捷運局多方努力爭取時效，土城樹林線CQ880B（土城高架段）半年內3度招標，如今順利...

雨彈狂炸！新店錦繡、碧瑤社區預防性撤離擴大

受東北季風影響，新北連日強降雨勢未歇，新北市政府嚴密監控新店區錦繡、碧瑤山莊間擋土牆崩坍現場，目前3個監測點數值穩定，因...

北市不普發現金！財政局報告出爐 藍綠不滿付委送大會

北市普發現金案，財政局今赴議會財建委員會報告評估結論，財政局長胡曉嵐今表示，衡酌北市整體財政狀況，加上中央地方事權難釐清...

民代籲改橋梁分流設計 盼新北導入速度分流觀念

新北市議員鍾宏仁今在市政總質詢中指出，新北很多橋樑因機車道設計與路口分流規畫不當，造成用路人混亂、危險。他強調，「速度分...

蔣萬安拍板 北市推動校校有公托

北市長蔣萬安拍板，北市推動「校校有公托」重大政策。北市公托候補達3千餘人，引發家長抱怨，形容抽公托跟中樂透一樣難。蔣表示...

北市溫州街12戶日式宿舍 列歷史建築

北市溫州街12戶日式宿舍建築昨審查文資身分，經文資委員投票，12戶列為歷史建築，但不列為聚落建築群。

