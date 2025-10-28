北市環保局北投焚化廠、海洋環境教室 獲環教認證

環境部27日認證通過「臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠」、「海洋環境教室」二處為環境教育設施場所。

位於臺北市北投區的「北投垃圾焚化廠」，不僅是結合垃圾處理、資源回收與廚餘堆肥的現代化環保設施，更以其高達150公尺的彩虹煙囪成為關渡平原的醒目地標。廠區在高聳的煙囪上設置了全球首座焚化廠觀景旋轉餐廳，讓民眾可以在此以 360 度視野俯瞰壯麗的臺北城市景觀，實現了公共設施與觀光休閒的完美結合。同時民眾能實際造訪並使用廠區內的溫水泳池，親身感受由焚化廢熱回收所提供的暖流，深刻體會循環經濟的具體價值與資源永續的效益。

「海洋環境教室」坐落於臺東縣成功鎮，緊鄰花東最大的成功新港，肩負起傳承在地海洋文化的使命。成功鎮是目前臺灣少數仍保留傳統「鏢刺漁法」的地區。此技法不僅是無形文化資產，公共電視更曾耗費兩年時間，邀請國際級導演記錄下這項獨特且具永續智慧的捕魚作業過程。教室毗鄰全臺唯一祭祀「旗魚神」的廟宇（成功萬善廟），完美結合了海洋生態知識、永續漁業與在地獨特的漁業信仰文化。