樹林首條捷運土城樹林線將全面動工 土城高架段最快年底前開工

新北捷運土城樹林線關鍵標今決標，新北捷運局多方努力爭取時效，土城樹林線CQ880B（土城高架段）半年內3度招標，如今順利決標，接續完成簽約後，最快年底前就能開工，土城樹林線即將全面動工，將全力追趕努力朝2031年完工目標邁進。

新北捷運局長李政安說，土城樹林線CQ880B土城高架段，面臨大環境下國內通案性招標困難狀況，但捷運局積極探詢廠商意願，經市場反應逐步檢討履約條件，今年4月接棒後，半年內即完成決標作業，由皇昌營造股份有限公司得標，接續進行簽約與相關行政作業後，將用最快速度進場施工，預計年底前正式開工，讓土城樹林線血路打通，連成一線。

李政安說，感謝中央聽見地方的期待，在決標前核定土城樹林線財務修正計畫，也期望基隆捷運工程經費同樣能給予支持，讓重大建設工程如期開工。

李政安指出，CQ880B土城高架段位置相當重要，串聯CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，全長約3.82公里，包含3座高架車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋與1座主變電站，東側銜接土城地下段，西側則延伸至板橋溪城路LG14車站與樹林高架段銜接。

另外，CQ890樹林段已於2022年11月開工，目前持續進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業；CQ880A土城地下段於2024年3月開工，正持續進行既有管線遷移、覆工系統及連續壁等施工作業。