聽新聞
0:00 / 0:00
樹林首條捷運土城樹林線將全面動工 土城高架段最快年底前開工
新北捷運土城樹林線關鍵標今決標，新北捷運局多方努力爭取時效，土城樹林線CQ880B（土城高架段）半年內3度招標，如今順利決標，接續完成簽約後，最快年底前就能開工，土城樹林線即將全面動工，將全力追趕努力朝2031年完工目標邁進。
新北捷運局長李政安說，土城樹林線CQ880B土城高架段，面臨大環境下國內通案性招標困難狀況，但捷運局積極探詢廠商意願，經市場反應逐步檢討履約條件，今年4月接棒後，半年內即完成決標作業，由皇昌營造股份有限公司得標，接續進行簽約與相關行政作業後，將用最快速度進場施工，預計年底前正式開工，讓土城樹林線血路打通，連成一線。
李政安說，感謝中央聽見地方的期待，在決標前核定土城樹林線財務修正計畫，也期望基隆捷運工程經費同樣能給予支持，讓重大建設工程如期開工。
李政安指出，CQ880B土城高架段位置相當重要，串聯CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，全長約3.82公里，包含3座高架車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋與1座主變電站，東側銜接土城地下段，西側則延伸至板橋溪城路LG14車站與樹林高架段銜接。
另外，CQ890樹林段已於2022年11月開工，目前持續進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業；CQ880A土城地下段於2024年3月開工，正持續進行既有管線遷移、覆工系統及連續壁等施工作業。
新北捷運工程局補充，土城樹林線即將全面動工，完工通車後將可3線轉乘，與板南線土城站、中和新蘆線迴龍站、桃園棕線等形成便捷轉乘網絡，有效串連中和、土城、樹林及新莊地區，縮短新北西南側居民前往臺北市中心的通勤時間約20分鐘，不僅成為樹林區第一條捷運，也能帶動沿線都市更新與區域發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言