雨彈狂炸！新店錦繡、碧瑤社區預防性撤離擴大
受東北季風影響，新北連日強降雨勢未歇，新北市政府嚴密監控新店區錦繡、碧瑤山莊間擋土牆崩坍現場，目前3個監測點數值穩定，因夜間雨勢過大，造成雨水滲入，泥沙局部沖刷至民宅周圍，為安全考量，今天清晨5時預防性撤離4戶、19人，連同日前的第一波撤離，累計撤離53戶、136人。
防災嚴陣以待，工務局長馮兆麟指示搶災團隊做好整備及應變資源，馮表示，今天會在擋土牆上方接設水管引流，邊坡也覆蓋土方與帆布，減少雨水滲入擋土牆，利用雨間隙空檔加速邊坡搶災工程。市府掌握天候及監測數值變化，一切以社區居民安全為優先，提早積極應對，守護民眾家園安全。
工務局調配人力與機具今天持續進行降土壓清坡作業，技師公會全力協助搶災，大地技師公會技師芮嘉航、新北土木技師公會理事長丘達昌在清晨5時接獲通知後，也立即到場監控環境變化。
新店錦繡、碧瑤社區間的擋土牆10月25日發生坍塌，新北市政府第一時間啟動預防性撤離作業，目前為止撤離人數有53戶、136人，市府災害應變中心前進指揮所持續開設，工務局、消防局及新店區公所相關單位進駐輪值。
