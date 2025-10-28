聽新聞
0:00 / 0:00

溫州街12戶日式宿舍 列歷史建築

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市溫州街18巷內的日式宿舍建築，12戶獲列為歷史建築。圖／台北市文化局提供
北市溫州街18巷內的日式宿舍建築，12戶獲列為歷史建築。圖／台北市文化局提供

北市溫州街12戶日式宿舍建築昨審查文資身分，經文資委員投票，12戶列為歷史建築，但不列為聚落建築群。

溫州街18巷16弄1、3、5、7、2、4、6號7戶於2023年現勘審查，決議具文資價值潛力；另外，溫州街18巷8、10、12、14、16號5戶也於去年列具文資價值潛力，並列冊追蹤。近期因新工處要在周邊闢道路，啟動文資審查。

北市文化局昨開文資審議大會，審查溫州街12戶日式宿舍文資價值。文化局報告指，該12戶建築群橫跨昭和1920年代至50年代特色，曾是帝大教授宿舍、高等官舍等，反映1950年代戰後台灣經濟艱困時期的建物空間材料及工法，也反映台灣亞熱帶氣候、廊道、緣側設計。

除這12戶單點建築的文資價值審查，文資團體也建議應以「聚落建築群」類別提報，理由為目前已找不到如此大宿舍聚落群，也是難得的都會生態，具歷史脈絡。

不過在地龍坡里長黃世詮認為，12戶建築若以歷史建築身分保留，就不需再以聚落形式保護，因有居民擔心若被畫入聚落區域，相關改建、都市更新等程序恐更冗長。

建物所有權人台灣大學坦言，學校目前有71處文資，近4年增23處、量體大，因資源有限，將優先保存修復校舍計畫，包含校史館、鹿鳴堂、法律學院等正進行中，對保存價值不高的建物，要審慎評估財務及人力。

文資委員詹添全表示，對於台大提出財政負擔問題，建議附帶決議文化局、文化部能統籌經費優先補助。

文化局回應表示，目前北市有補助台大相關文資修復，也協助申請文化部補助。

延伸閱讀

北市交亞洲巡演走務實路線 打造歐美巡演敲門磚

非洲豬瘟衝擊民生！北市逾600豬肉攤暫停營業 議員籲租金減免、補償

城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄

北市溫州街12戶日式宿舍 文資審議登錄為歷史建築

相關新聞

溫州街12戶日式宿舍 列歷史建築

北市溫州街12戶日式宿舍建築昨審查文資身分，經文資委員投票，12戶列為歷史建築，但不列為聚落建築群。

平溪南山里重陽敬老 長者同樂洋溢溫馨

重陽節前夕，新北市平溪區南山里舉辦「重陽敬老活動」，以實際行動向長輩們表達敬意與關懷。現場準備多項貼心服務與趣味活動，包含義剪、健康帶動跳及長者健康諮詢，讓長輩們度過一個溫馨又充滿活力的早晨。

新北山藥山海食農饗宴登場 展售會吸引遊客嚐鮮

「新北山藥－山海食農饗宴」日前在雙溪平林農場登場，展售會現場熱鬧非凡，吸引民眾前來體驗產地風光與嚐鮮在地食材。活動中舉辦市級山藥評鑑，共59位農友參賽，其中石門區簡佑穎以優異的栽培管理奪得原生種山藥－穴管栽培組冠軍，展現新北山藥高品質與農友的專業實力。

汐止區保長里送重陽禮玩遊戲 420位長輩同樂

再過兩天就是九九重陽，汐止區保長里辦公處結合保長社區發展協會、王母救世宮聯合舉辦的「歡慶重陽」研習活動，當天不但有動健康、送壽桃等重陽禮物，還安排了趣味遊戲，吸引超過400位的長輩參加同樂，提前歡度重陽節。

汐止區智慧里水尾灣生態美景 防癌協會來參訪

汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿途種了許多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，在里辦公處這十幾年來的經營下，生態環境也很好，每一年都有大批候鳥棲息，所以也吸引了康泰醫療教育基金會一行人來參訪，當天里辦公處也安排志工進行導覽，帶著訪客深入走訪水尾灣美景。

城市韌性、救援合作 北市名古屋簽署防災合作備忘錄

地震、颱風等災害頻傳，北市府與日本名古屋正式簽署「強化災害防救友好合作備忘錄」，由北市副市長暨北市災害防救辦公室主任張溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。