溫州街12戶日式宿舍 列歷史建築

北市溫州街12戶日式宿舍建築昨審查文資身分，經文資委員投票，12戶列為歷史建築，但不列為聚落建築群。

溫州街18巷16弄1、3、5、7、2、4、6號7戶於2023年現勘審查，決議具文資價值潛力；另外，溫州街18巷8、10、12、14、16號5戶也於去年列具文資價值潛力，並列冊追蹤。近期因新工處要在周邊闢道路，啟動文資審查。

北市文化局昨開文資審議大會，審查溫州街12戶日式宿舍文資價值。文化局報告指，該12戶建築群橫跨昭和1920年代至50年代特色，曾是帝大教授宿舍、高等官舍等，反映1950年代戰後台灣經濟艱困時期的建物空間材料及工法，也反映台灣亞熱帶氣候、廊道、緣側設計。

除這12戶單點建築的文資價值審查，文資團體也建議應以「聚落建築群」類別提報，理由為目前已找不到如此大宿舍聚落群，也是難得的都會生態，具歷史脈絡。

不過在地龍坡里長黃世詮認為，12戶建築若以歷史建築身分保留，就不需再以聚落形式保護，因有居民擔心若被畫入聚落區域，相關改建、都市更新等程序恐更冗長。

建物所有權人台灣大學坦言，學校目前有71處文資，近4年增23處、量體大，因資源有限，將優先保存修復校舍計畫，包含校史館、鹿鳴堂、法律學院等正進行中，對保存價值不高的建物，要審慎評估財務及人力。

文資委員詹添全表示，對於台大提出財政負擔問題，建議附帶決議文化局、文化部能統籌經費優先補助。

文化局回應表示，目前北市有補助台大相關文資修復，也協助申請文化部補助。